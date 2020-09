A koronavírus első hulláma idején mindenki annyira tartott a koronavírustól, hogy alig-alig utazott valaki a buszokon, villamosokon. Mostanra megint bátrabban kezeljük a kockázatot, de itt az idő, hogy kicsit visszavegyünk. Sajnos nem járhat mindenki biciklin, autóval vagy gyalog, van akinek továbbra is muszáj felszállni vonatra-buszra. Ezekben az esetekben a következőket teheted:

Próbáld kerülni a csúcsidőszakot! Erre lenne jó egyébként a lépcsőzetesen eltolt iskolakezdés, de a döntéshozó politikusok fejében az iskola nem arról szól, hogy a gyerekek és a felnőttek jól érezzék magukat. Hanem valami egészen másról.

Keress szellős metrókocsit! A vírus szempontjából a metró szellőzik a legrosszabbul. De ha mégis metróra szállsz, keress olyan kocsit, ahol kevesebben vannak! (New York-ban például ökölszabály, hogy nem szállunk be üres metrókocsiba, mert vagy büdös van benne, vagy megölnek – de most ott is minden tanács az ellenkezőjére változott.)

Ne ülj le mások mellé! Így lehet a leggyorsabban elkapni a vírust. Felállsz, hozzáérsz, leköhög... Ülj mindig mások mögé vagy elé. Az a legjobb, ha van egy kis támla is, ami elválaszt utastársaidtól. Hosszabb, két órán túli utazásnál ez sem segít. Ilyenkor 2,5 méteres távolságot próbálj tartani másoktól. Ha lehetséges. Amennyiben koronavírusos ember helyére ülsz le, az elvileg nem annyira veszélyes.

Utazz repülőn! Ha utazhatnánk, ugye, akkor a repülő lenne a legbiztonságosabb, mert annak HEPA-szűrője képes kiszedni a vírusokat is a levegőből.

