Tombol az országban a lepkehimlő: eláruljuk, hogy kire és miért veszélyes!

Bár szerencsére a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja hétről hétre egyre csökken, sajnos van egy rossz hírünk is: az influenzavírus mellett tombol az országban a lepkehimlő (erythema infectiosum) is, amit ugyan jóindulatú, enyhe lefolyású betegségnek tartanak a szakemberek, a kismamákra viszont kimondottan veszélyes lehet. A lepkehimlő kiváltó oka az úgynevezett a Parvovirus B19, ami a fertőzés után általában nem vált ki erőteljes tüneteket az érintetteknél, éppen ezért olyan alattomos a lepkehimlő: sokan nem is gyanakodnának erre.

Kezdetben fejfájással, náthával, torokfájdalommal, lázzal járhat, ezért könnyedén összetéveszthető a légúti fertőzéssel, majd közel két hét múlva kiütések jelenhetnek meg az arcunkon, legfőképpen az orcánkon, amelyeknek formája a lepkékre emlékeztet. Ezután a törzsünkre, a végtagjainkra is tovább terjedhet a már említett allergiaszerű, viszkető bőrpír, ami akár heteken át makacsul kitarthat – ahogy felnőttek esetében az ízületi fájdalom is. És ha mindez nem lenne elég, a lepkehimlő korántsem a kezdeti napokban a leginkább fertőző, tehát sokan éppen akkor adják azt át másnak, amikor egészségesnek hiszik magukat a légúti megbetegedésre jellemző tünetek elmúlása után.

A lepkehimlő egyébként cseppfertőzéssel terjed, azaz tüsszentéssel, köhögéssel jut a levegőbe és akár húsz napon át is lappanghat – és általában a gyermekeket érinti, akik ezáltal felnőttkorra immunissá válnak rá. Az orvosok alapvetően tüneti kezelést ajánlanak rá, illetve fontos a pihenés is, célzott terápia tehát nincs rá: valójában az immunrendszerünk leküzdi azt, feltéve, ha gondoskodunk az ágynyugalomról. Ritkán azonban súlyos szövődményeket okozhat, mivel gátolja a vörösvérsejtek képzését, így növelheti a vérszegénység kockázatát és szívizomgyulladáshoz is vezethet. A kismamák pedig kimondottan a veszélyeztetettek közé tartoznak: extrém esetben elvetélhetnek miatta. Szóval érdemes odafigyelni az alapos kézmosásra, de akár a maszkviselésre is!

forrás: Unipatika

