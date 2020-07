Az elmúlt néhány hónap megerőltető volt és felesége számára, a sztárpár ugyanis megfertőződött a koronavírussal, és hetekig lábadoztak a betegségből. Szerencsére ma már mindketten jobban vannak, a közösségi oldalakon pedig arra buzdítanak mindenkit, hogy saját és mások egészsége érdekében viseljenek maszkot, amikor kilépnek otthonról:

a napokban töltötte be 64. születésnapját, ezt pedig most felesége társaságában egy izgalmas utazással ünnepli meg. A páros Görögországba utazott (ahol Tom tavaly óta tiszteletbeli állampolgár), hogy strandoljanak, pihenjenek, és élvezzék a jó időt, erről pedig már lesifotó is készült. Jól látszik, hogy ék mindenhol betartják a szabályokat, és a maszkot még az utcán is viselik.

A színész pedig biztosan nem unatkozik, hiszen szülinapja alkalmából egy vicces videót is megosztott, amiből kiderül, hogy már bele is vetette magát a strandolásba!

Az alábbi idézetekért pedig csak még jobban imádjuk a színészt!

