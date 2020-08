Nem akárhogy vigasztalt meg egy kisfiút Tom Hanks

De azóta is rengetegen kíváncsiak a pár állapotára. Így tett egy queenslandi Aranyparton élő Corona De Vries nevű 8 éves kisfiú is, aki levélben érdeklődött a sztárpár egészsége felől. A kedves levélben azonban a szívét is kiöntötte az Oscar-díjas színésznek. Elmesélte, hogy bár régebben büszke volt a nevére, a járvány kitörése óta mindenki csúfolja az iskolában, ami borzasztóan rosszul esik neki. Hankset annyira meghatották a kisfiú sorai, hogy egy percig sem habozott válaszolni neki, méghozzá Corona márkájú írógépével, amelyet a válaszlevélhez pluszban el is küldött az iskolás fiúnak.

Tudod, rajtad kívül nem ismerek mást, akinek a neve Corona, mint a Nap koronája. Szerintem ez az írógép illik majd hozzád. Kérdezd meg egy felnőttől, hogyan működik. És a válaszodat írd majd nekem ezzel. Barátra találtál bennem!

A színész egyébként sosem titkolta, hogy nagy rajongója a régi írógépeknek, amelyről több interjúban is mesélt már. Sőt, mi több az említett írógépről még képet is posztolt saját Instagram oldalára, amely mostmár a kis Corona napjait teszi még szebbé.

Le a kalappal a színész előtt!

