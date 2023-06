Sejtelmes csókok: Tom Cruise kolléganőjével romantikázott

Természetesen a film mellett mindenki -ra volt kíváncsi, aki most is egyedül, ám annál sármosabban tette tiszteletét élete egyik legmeghatározóbb franchise-ának következő része miatt. A színész Katie Holmes-szal történő válását követően csak rövidebb kapcsolatokba volt hajlandó bonyolódni, ami többek között a vallásának és az őt körül lengő legendáknak tudható be.

Ám furcsa módon volt a premier eseményének egy furcsa pillanata, amely arra engedett következtetni, hogy és a film másik főszereplője, Rebecca Ferguson között igenis van valami. A két sztár már régóta dolgozik együtt, mindketten nagyon védik a magánéletüket és hasonló gondolkodásuk is van, – már, ami a munkát illeti – így nem meglepő, hogy közel kerültek egymáshoz. Ezt a szimpátiát pedig nem is nagyon titkolták, ugyanis Tom egy igazán mély, forró és érzelmes csókot adott kolléganője arcára, aki látványosan élvezte az akciósztár kedves gesztusát.

Bennfentesek szerint azonban Tom nem Rebecca-val, hanem a film egy másik szereplőjével, Hayley Atwell-el randizgatott egy rövid ideig. Sőt, legutóbb az a hír kapott szárnyra, hogy a csodaszép kolumbiai énekesnő, Shakira vetette ki rá a hálóját. Bármelyik is legyen igaz, az biztos, hogy Tom 60-on túl is elképesztően népszerű a legszebb színésznők között.

A Mission: Impossible – Dead Reckoning első részében Cruise és Atwell mellett Ving Rhames, Simon Pegg, , Vanessa Kirby és Henry Czerny is szerepel. A tervek szerint júliusban kerül bemutatásra.

Tom cruise rengeteget változott az évek során, de csak egyre sármosabb lett:

sokak szerint tom cruise párkapcsolatai között furcsa egybeesés fedezhető fel. mit gondolsz?

