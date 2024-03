Meddig kell főzni a tojást, hogy tökéletes állagot kapj? Most kiderül!

A tojás egy olyan értékes alapanyag, amely tartalmazza szinte az összes olyan vitamint, ami nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára: megtalálhatóak benne B-vitaminok, de emellett folsav, niacin, biotin és A-, D-, E-, illetve K-vitamin is található benne. Egyszerűen nincs rá okunk, amiért ne kellene rendszeresen fogyasztani. A legjobb pedig, hogy nagyon sokféleképpen elkészíthető és számos recepthez passzol. Az egyik legegészségesebb elkészítési módja a főzés, de nem mindenki szereti a lágytojást, van, aki a keményebb verzióra szavaz. Ha benned is felmerült, hogy vajon milyen hosszú ideig kell főzni a tojást, hogy megkapd a tökéletes állagot, akkor a legjobb helyen jársz, most ugyanis kiderül!

Mennyi ideig kell főzni a tojást?

A legfontosabb, amit ilyenkor figyelembe kell venned, az a tojás mérete, hiszen létezik S-es, M-es, L-es és akár XL-es méret is, és ezeknél bizony nem egyforma a főzési idő. Attól függően, mennyire szeretnéd lágyra a belsejét, a következőre kell figyelned:

Kicsi és közepes tojás esetén: 6-10 perc

Nagy tojás esetén: 10-12 perc

Extra nagy tojás esetén: 12-14 perc

Mindössze pár percen múlik az, hogy folyós marad-e a sárgája. A tojássárgájában több a zsír, ami a fehérjéből hiányzik, így utóbbi hamarabb megfő. A tojásokat tedd egy lábasba, engedj rájuk annyi vizet, hogy az ellepje őket, majd közepes lángon kezdd el forralni. Ha megfőttek, érdemes őket jeges vízbe tenni, hogy azonnal megállítsd a főzési folyamatot.

Biztonságosabb a keménytojás?

A szakértők szerint igen, 10-12 perc után ugyanis elpusztulnak benne a baktériumok, ami megteremti az ideális állapotot. Csak úgy, mint a közepesen átsült marhahús, a lágytojás fogyasztása is bizonyos élelmiszer-eredetű megbetegedésekkel járhat. A szalmonellák egyébként 70 fokon elpusztulnak, Magyarországon pedig kötelező legveszélyesebb szalmonellák elleni vakcinázás.

