Idén áprilisban hatalmasat robbant a hír, miszerint a valóságshow sztár és az Oscar-díjra jelölt színész, Timothée Chalamet egy párt alkotnak. Akkoriban a rajongók igencsak kétkedve fogadták a dolgot, sokan ugyanis úgy gondolták, hogy ez csupán egy PR fogás Kris Jenner részéről, hogy helyrehozza lánya hírnevét (rengetegen támadták Kylie-t, miután sokan azt hitték, hogy viccet csinált Selena Gomezből az egyik Instasztorijában).



Persze érdekes módon április óta még egy tisztán kivehető, jó minőségű képet sem láttunk Timothée-ról és Kylie-ról, csak egyetlen nagyon homályos felvételt kaptunk, amin állítólag ők vannak...



A dolog pedig csak most vett igazán furcsa és kínos fordulatot, egy névtelen forrás ugyanis azt állítja, hogy Timothée minden barátjának és ismerősének azt hangoztatja, hogy nagyon rossz az ágyban... Állítólag a színész mindenkinek arról panaszkodik, hogy mondhatni senkivel nem volt eddig ennyire rossz neki az intim együttlét, mint Kylie-val, így kijelenthetjük, hogy most már tényleg nem tudjuk, mit gondoljunk a kapcsolatukról.



Mindenesetre nagyon kíváncsiak lennénk egy igazi közös fotóra, vagy BÁRMILYEN bizonyítékra, hogy TÉNYLEG egy párt alkotnak, hiszen állítólag már hónapok óta járnak...



Persze vannak olyan sztárpárok is, akik pont ezen a nyáron döntöttek úgy, hogy különválnak.

