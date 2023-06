Lefotózták Kylie Jennert és Timothée Chalamet-t együtt – járj nyitott szemmel Budapesten!

Néhány hónappal ezelőtt beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy vajon és Timothée Chalamet egy párt alkotnak-e. Ami eddig csak pletyka volt, most úgy tűnik, biztos lábakon áll, a PageSix ugyanis közzétett néhány lesifotót a két félről, ami még májusban készült róluk egy kerti partin, ami még a rokonaik is jelen voltak. Ha pedig már a család is ismeri egymást, az egy komolyan románcot feltételez, nemde? Kylie tesója, Kendall Jenner és Timothée testvére, Pauline Chalamet is feltűnik a fotókon.

Korábban egy névtelen forrás azt nyilatkozta a külföldi lapoknak, hogy nincs köztük semmi komoly, ez azonban úgy tűnik, hogy nem igaz. A két fiatal sztár elvileg minden napot együtt tölt: rendszeresen együtt edzenek, együtt kávéznak és sok időt töltenek egymás házában is.

Timothée egyébként épp Budapesten tartózkodik, ugyanis idáig utazott, hogy végignézze az Európa Liga-döntőt, és ha lehet hinni a pletykáknak akkor Kylie is megérkezett a minap a magángépével. Érdemes nyitott szemmel járni a következő napokban, ha a főváros utcáin sétálsz, ugyanis esélyed van rá, hogy összetalálkozz velük.

