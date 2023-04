Most azonban nem azzal kapcsolatban kezdtek cikkezni, hogy kivel randevúzgat, hanem az arcáról, ami – akárcsak pár éve – most is nagy változáson esett át. Legalábbis a jelek arra utalnak, hogy a sminkmogul ismét új irányt vett a szépségét illetően, ugyanis a legfrissebb róla készült paparazzi képeken régi, vékony ajkaival lehet látni.

Persze nem arról van szó, hogy a fiatal celeb hátat fordított volna a plasztikai beavatkozásoknak, mindössze az ajkaiba fecskendezett hialuronsavat oldhatták fel, hogy természetesebb, naturálisabb külseje legyen, ezzel is kicsit visszatérve a régi önmagához.

A 25 éves reality-sztár – akárcsak más világsztárok – szintén részt vett a neves fesztiválon, ahol rengeteg rajongója vette észre a változást. A legtöbben azt mondták, hogy nagyon örülnek, ha valóban a természetesség felé szeretne nyitni a kétgyermekes híresség, hiszen nem kevés ember véli úgy, hogy amit ő és családja közvetítenek a világ felé, az kifejezetten toxikus, főleg a fiatal lányok számára, akik abban a hitben nőnek fel, hogy a szépség kizárólag a rengeteg sminken és a korán kezdett beavatkozásokon múlik.

Noha Kylie nem kommentálta a külsejéről szóló állításokat, nem ez lenne az első, hogy ismét természetesebb szeretne lenni. 2018-ban már feloldatta az ajkában lévő hialuront, de az nem tartott sokáig.

Egy korábbi interjúban elárulta, hogy egy fiú miatt kezdte el frusztrálni a vékony ajka, így egy idő után nem is volt kérdés számára, hogy feltöltse. Az ajakfeltöltése mellett Kylie-nak mellplasztikája, zsírleszívása és orrműtéte is volt, amivel szintén sokakat haragított magára, mondván, nagy hatása van közszereplőként a rajongói személyiségfejlődésére.

