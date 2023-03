Futótűzként terjed a hír az interneten, miszerint Kris Jenner óriási összeget fizetett sminkesének, hogy csúfítsa el a sztárt a Met gálán. Járjunk kicsit utána, mi is történhetett, és mit gondolnak erről a rajongók.

Arról már biztosan hallottál, hogy hetek óta zajlik a képzeletbeli háború Hailey Bieber rajongói és Selena Gomez rajongói között. Mindez azért robbant ki, mert Hailey több alkalommal is félreérthető (vagy épp félre nem érthető) megjegyzéseket tett, melyek bizonyos olvasatban megalázzák Selena Gomezt.

Kettejük viszálya oda vezethető vissza, hogy Selena Gomezt és t éveken keresztül álompárnak titulálták a rajongók, majd szakításuk után két héttel Justin váratlanul eljegyezte, majd feleségül is vette Hailey Biebert. Hailey-ről pedig most olyan videók is napvilágot láttak, melyekben kineveti Selenát, vagy éppen egy az egyben lekoppintja a viselkedését, öltözködését. Sokan úgy vélik, Hailey évek óta megszállottja Selenának, ezért is gyűlöli ennyire. Barátnői, Kylie Jenner és Kendall Jenner pedig természetesen évek óta mellette állnak. Persze ez csak egy elmélet, de a rajongók nagy része ezt az álláspontot képviseli jelenleg. Ezt az is jól mutatja, hogy míg Selena Gomez rajongótábora rohamosan nő, Hailey, Kylie és Kendall követői fogynak.

Sokan úgy vélik, az egész háborúban csak egy eszköz és minden akkor kezdődött, amikor Selena, Hailey, Kendall és Kylie még tiniként barátok voltak. Tudjuk, hogy Selena karrierje ekkor kezdett felfelé ívelni és sokak szerint a lányok egyszerűen nem tudták elfogadni, hogy mindenki Selenáért rajong, amíg ők ekkor még egyáltalán nem voltak ismertek, sőt kellett is hozzá néhány plasztikai műtét és szépészeti beavatkozás, hogy felfigyeljenek rájuk.

De hogy jön a képbe Kris Jenner?

Tudjuk, hogy Kris Jenner nem csak Kendall és Kylie Jenner édesanyja, hanem a menedzserük is. Ő felelt már évekkel korábban is azért, hogy ha a lányai valahol megjelennek, ők kerüljenek a középpontba, értük ragyogjanak a legjobban. Nem hiába támogatta Kylie Jenner plasztikai műtéteit is már egészen fiatal korában.

Na, de most jön a szappanoperába illő fordulat, mely szerint Jordyn Woods most azt is kikotyogta, hogy mi mindenre volt képes Kris Jenner azért, hogy Selena ne ragyogja túl a Jenner lányokat a Met gála vörös szőnyegén.

Kris Jenner állítólag 800 ezer dollárt fizetett Selena Gomez sminkesének, Hung Vanngonak, hogy rontsa el Selena sminkjét és valahogyan csúfítsa el az énekesnőt. Függetlenül attól, hogy valóban Kris keze volt-e a dologban, emlékeztetőül mutatjuk, ilyen volt Selena Gomez sminkje azon az estén:

forrás: George Pimentel/Getty Images

Később még maga is nevetett az egészen és hatalmas bakiként hivatkozott a sminkjére.

De valóban összeesküvés áldozata lett Selena?

Nézzük, mit gondolnak a rajongók és milyen érvekkel próbálják bizonyítani a véleményüket.

Sokak szerint Kris Jenner rendezte így a dolgokat és erre az a bizonyíték, hogy:

- Selena egy interjúban elmondta, hogy túl hosszú ideig hagyták rajta az önbarnítót. Egy tapasztalt sminkes sosem tenne ilyet.

- Ha valóban bakiztak is az önbarnítóval, egy sminkmester helyre tudta volna hozni.

- Kris Jenner valóban mindenre képes Kylie és Kendall sikeréért.

- Jordyn Woods Kylie Jenner gyerekkori legjobb barátja, akit száműztek köreikből miután Khloé Kardashian exe megcsókolta őt. Jordyn valószínűleg nagyon sokat tud a Kardashian-Jenner klánról és most, hogy ellenségek lettek, Selena botránya kapóra jött neki.

Sokak szerint mindez csupán egy pletyka és erre az a bizonyíték, hogy:

- Kris Jenner sokkal jobban szereti a pénzt, sosem fizetne ennyit.

- Jordyn Woods nyilvánosan sosem állította ezt.

Te mit gondolsz?

