Kinek való a távkapcsolat és kinek nem? Ezt tanácsolja a párkapcsolati terapeuta

Először is jó, ha tudod, hogy léteznek sikeres, jól működő távkapcsolatok. Valójában a legtöbb pár egy bizonyos pontig távkapcsolatban él, ha pedig hosszabb távon is ez a kapcsolati forma a kivitelezhető csak, akkor sincs világ vége! Ez lehet a bizonyítéka annak is, hogy olyan fontosak vagytok egymás számára, hogy a távolságot is kibírja a kapcsolatotok.

Szervezzetek közös programokat!

Liz Colizza házasságterapeuta szerint a közös élmények növelik kapcsolatodban az összetartozás erejét. Akkor is, ha távol vagytok egymástól, szervezhettek moziestét, amikor mindketten ugyanazt a filmet nézitek, közben pedig online vagytok. De közösen főzhettek is ugyanolyan ételt, sőt, egy parkba is kimehettek, ahol tudtok videocsetelni.

Legyetek egymás számára időben és érzelmileg is elérhetők!

Több kutatás is igazolta, hogy azok a kapcsolatok a legsikeresebbek, ahol a felek érzelmileg elérhetők egymás számára. De mit jelent az, hogy érzelmileg elérhető valaki? Ha például rossz napod van, valaki megbántott, dühös vagy, vagy épp az örömödet szeretnéd megosztani, akkor ezt meg is tudod tenni, azaz eléred a párodat, és ő le is reagálja a történéseket.

Ha tehát megbeszéltetek egy időpontot, amikor telefonon beszéltek, akkor az legyen ugyanolyan prioritású, mintha találkoznátok. Ne szervezz be más programot arra az időpontra! Ha tudod, hogy a párodnak nehéz napja lesz, biztosítsd arról, hogy gondolsz rá, küldj egy üzenetet, és nap végén se felejtsd el megkérdezni a történésekről.

Nem mindegy, mennyit kommunikáltok!

Nem is olyan régen még egyedül a vezetékes telefon volt az egyetlen olyan eszköz, amivel közvetlen kapcsolatot teremthettünk egymással, most viszont bárhol, bármikor hírt adhatunk magunkról és az életünk történéseiről. Egyeztessétek, hogy mennyi és milyen minőségű kommunikációra van szükségetek ahhoz, hogy mindkettőtöknek meglegyen az az érzése, hogy kapcsolatban életek, még ha egymástól távol is vagytok. Van, akiknek szüksége van a napi szintű beszélgetésre, másoknak elég a cset is, más szeret fotókat megosztani, megint másnak az a jó, ha inkább hangüzeneteket küld. Mint mindig, ebben is az a lényeg, hogy mindkettőtöknek jó legyen!

Emlékeztessétek egymást arra, miért szeretitek a másikat!

A távkapcsolatokban különösen fontos, hogy időről időre elmondjátok egymásnak, mi az, amit szerettek a másikban, mi az, amit nagyra értékeltek benne. Ezek a pozitív megerősítések erősítik mindkettőtök önbecsülését, és a kapcsolatot is elmélyítik. Fejezzétek ki azt is, ha hiányoztok egymásnak, ne tartsátok magatokban! Ez az együttélés során is fontos gesztus, de a távkapcsolatban a szavaknak még nagyobb erejük van, hiszen nincsenek fizikai lehetőségek - mint amilyen az ölelés vagy a csók -, hogy kifejezzétek az érzéseiteket egymás iránt.

