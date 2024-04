Tavasz, Balaton part, egy szuper, sportos program – neked is itt a helyed!

Ha tavasz, akkor futás – még akkor is, ha sokszor nehéz dolog elindulni, ez tényleg az a sport, amit bárhol, bármikor végezhetsz, ráadásul millió jótékony hatása van testre és lélekre egyaránt. Nincs is ideálisabb idő – pláne a kezdők és újrakezdők számára – a tavaszi futásoknál, hiszen ezekben a hónapokban még nem kell küzdeni a kánikulával, ráadásul csodás dolog futás közben az ébredő természetet figyelni.

Bár a futás, kocogás magányos sportnak van elkönyvelve, ez azért korántsem igaz: egy verseny például mindig szuper közösségi élmény, emellett mindig jó lehetőség arra, hogy lemérd, hol tartasz az edzésben, és persze motivációnak sem utolsó dolog. Ha pedig a futóverseny még gyönyörű környezetben is zajlik, akkor tényleg érdemes időt szakítani rá!

forrás: Generali Kattints a képre és tudj meg többet a Generali Run Balatonfüred-ről!

Generali Run Balatonfüred 2023

Balatonfüred méltán foglal helyett Magyarország legszebb városai között: az év minden szakában rengeteg program várja az ide látogatókat, ezen kívül számtalan látnivalót és remek éttermeket, cukrászdákat találni városszerte. Ha pedig sport, akkor érdemes futni egy jót a gyönyörű balatoni városban, erre pedig kiváló alkalom a Generali Run Balatonfüred.

Idén 11. alkalommal kerül megrendezésre a futóverseny, ahol az egyéni számok mellett családi futamok és gyerekfutamok is helyet kaptak. A távok közül - 6,5 km, 10,5 km, 21,1 km vagy 42,2 km - a maratoni és félmaratoni táv akár váltóban is teljesíthető, a legkisebbeknek gyerekfutamokkal (1-2,6 km), a legeslegkisebbeknek pedig babakocsis futással készülnek a szervezők. Sőt, a CSALÁDI CSAPAT-ban is lehet nevezni: ez a versenyszám szuper opció lehet családoknak, és ha hárman indultok, csak ketten fizettek a versenyért - a harmadik csapattag nevezése ingyenes lesz.

Ugye, hogy meghoztuk a kedvedet ahhoz, hogy egy csodás helyszínen vágj bele az idei futószezonba?

Időpont: 2024.04.13. szombat Helyszín: Balatonfüred, Vitorlás tér Bővebb infók: Generali Run Balatonfüred 2021 (maratonman.hu)