Képzeld, egy kutatás bebizonyította, hogy a nők átlagosan naponta 55 percet, azaz évente 335 órát, tehát két hetet töltenek készülődéssel – azaz sminkeléssel és hajformázással. Döbbenetes számok, igaz? De ha szeretnéd, jelentősen lecsökkentheted a beauty-rutinodra fordított időt, ráadásul úgy, hogy közben a megjelenésed éppen olyan tökéletes marad, mint akkor, amikor évente 14 napot vett igénybe a szépítkezés. A REMINGTON PROLUXE 4-IN-1 BEACH hajformázóval például mindössze 10 perc alatt szupertartós hullámokat varázsolhatsz a hajadba, amelyek akár 24 órán át tartósak maradnak.

Túl szép, hogy igaz legyen?

Nem! A REMINGTON PROLUXE 4-IN-1 BEACH hajformázót használatát akkor is könnyedén megtanulhatod, ha általában idő előtt kikapcsolod a TikTok beauty tutorial videókat, mert úgy érzed, képtelen vagy lekövetni a lépéseket. Ezt a készüléket egyébként a forgótárcsája segítségével 4 különböző fokozatba is beállíthatod, így 4 eltérő stílusú loknit készíthetsz vele magadnak: attól függően, hogy éppen definiált, vagy laza hullámokhoz, Beach Waves frizurához, illetve kócos hatású loknikhoz van kedved. Persze a hőmérsékletet is szabadon variálhatod: a maximális hőfok 210 °C, de az optimális hajformázási hőfokhoz a 185°C-on lévő Pro+ beállításra van szükséged. A készülék amúgy elképesztően gyorsan, 30 másodperc alatt felmelegszik, úgyhogy gyakorlatilag azonnal el is kezdheted a hajformázást, ami a Grip-Tech csúszásgátló bevonatnak köszönhetően egyszerűbb nem is lehetne.

Hullámra fel!

Most akár be is kapcsolhatod a stoppert a telefonodon, és tesztelheted velünk a 10 perces hajformázási-rutint.

Először is, válaszd szét több részre a hajadat, és tűzd fel azokat, amelyekkel éppen nem foglalkozol. Fújj hővédő spray-t a tincseidre. Tekerd a forgótárcsát az aktuálisan kiválasztott hullám-stílushoz. Kapcsolj a Pro+ beállításra. Várj 30 másodpercet, amíg felmelegszik a készülék. Fogj meg egy tincset és helyezd a tárcsák közé: nyomd össze a tárcsát majd tartsd egyhelyben 10 másodpercig. Mozdítsd lentebb a formázód a tincseden, és ismételd meg ott is a fentit, aztán haladj tovább ugyanígy az egész hajkoronádon. A PROluxe 4-in-1 Beach Wave készülék Intelligens OPTIheat technológiája pontosan oda juttatja a hőt, ahol arra szükség van, így 24 órán át tartó hullámokat készíthetsz, vagyis akár reggeltől késő estig a legjobb formádat hozhatod. És már indulhatsz is!

Minimális idő, maximális hatásfok

A REMINGTON PROLUXE 4-IN-1 BEACH készülék amúgy nem csak a használat közben spórol neked időt: ha hozzánk hasonlóan veled is előfordult már, hogy indulás után elkezdtél kételkedni abban, vajon TÉNYLEG kihúztad-e a hajformázódat, ezért rendszeresen vissza kell fordulnod menetközben, akkor jó hírünk van! Végre búcsút inthetsz a biztonsági ellenőrzések miatti késéseknek, mert a REMINGTON PROLUXE 4-IN-1 BEACH készüléket automatikus kikapcsolás funkcióval is ellátták, szóval 60 perc működés után garantáltan off-módba áll, te pedig szorongás nélkül ülhetsz az irodában, anélkül, hogy a lakásod leégése miatt kellene aggódnod.

A legjobbat pedig a végére hagytuk: A Joy-napok alatt most 20% kedvezménnyel szerezheted be a REMINGTON PROLUXE 4-IN-1 BEACH hajformázódat a mediamarkt.hu oldalon, kizárólag online, 2023. 11. 09-12. között, hogy aztán egész évben élvezhesd a varázslatos hullámokat! Legyetek készen, irány a MediaMarkt, illetve a mediamarkt.hu és keressétek a legjobb ajánlatokat!

Most pedig jöhet a tökéletes hajmosási rutin kialakítása?

