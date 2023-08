Tényleg az elsőszülöttnek a legmagasabb az IQ-ja? Ezt árulja el a személyiségedről a születési sorrend

Ha vannak testvéreid, akkor valószínűleg maximálisan tisztában vagy azzal, hogy mennyire különbözőek vagytok, ez viszont egyáltalán nem véletlen! A tudósok ugyanis meg vannak győződve arról, hogy a személyiségünket nagyban meghatározza a születési sorrend.



Most tehát úgy döntöttünk, hogy lerántjuk a leplet, és szakértők segítségével eláruljuk, hogy pontosan hogyan is hat az életedre, ha te vagy a legfiatalabb, legidősebb vagy a középső gyerek a családban... Felkészültél? Akkor kezdjünk is bele!

Az elsőszülött gyerek

Az Illinois-i Egyetem tanulmánya szerint a legidősebb testvérek általában extrovertáltabbak és lelkiismeretesebbek. A tanulmány ráadásul azt is megállapította, hogy az elsőszülött gyerekeknek általában magasabb az IQ-juk, mint a később születetteké (bár nem sokkal, de persze ez is valami, igaz, kedves elsőszülöttek?).



Az Essex-i Egyetem egy másik tanulmánya is hasonló következtetésre jutott, megjegyezve, hogy a legidősebb gyerek - különösen, ha nő - statisztikailag nagyobb valószínűséggel lesz a legambiciózusabb és legjobban képzett a családjában, mivel általában magasabb törekvéseket hordoz magában.



Sam Jahara, pszichoterapeuta és a Brighton & Hove pszichoterápia társalapítója elmondta, hogy egyes tanulmányok szerint az elsőszülött gyerekek határozott előnyt élveznek a később született társaikkal szemben az iskolai végzettség tekintetében:



„Az elsőszülöttek a legkiemelkedőbbek a tanulmányok tekintetében!”



- mondta, majd így folytatta:



„A szülők nagyon nagy figyelmet szentelnek az elsőszülöttre, ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezek a gyerekek isszák meg a levét, hogy a szüleik az új szülőséggel járó túlterheltség miatt szoronganak. Az elsőszülöttség emellett biztosít egy bizonyos fokú státuszt a gyermeknek a testvérhierarchiában, amely még azután is megmarad, miután megérkeztek a testvérek."



A YouGov által készített tanulmány pedig arra a következtetésre jutott, hogy mivel az idősebb testvéreket gyakran kérik meg, hogy gondoskodjanak a fiatalabb testvérekről, nagyobb valószínűséggel érzik magukat később képesnek arra, hogy saját életüket tökéletesen meg tudják szervezni.

Az elsőszülöttek legfontosabb jellemzői Extrovertált

Okos

Ambiciózus

Élvezi a vezető szerepvállalást

Szervezett

A középső gyerek

Sam Jahara szerint a középső gyerekek általában jobban törekszenek arra, hogy másokkal jól kijöjjenek és tárgyaljanak arról, amire szükségük van, mivel hozzászoktak ahhoz, hogy a testvéreikkel osztoznak az erőforrásokon:



„A középső gyerekek soha nem tudják, milyen az, amikor a szülő kizárólagos figyelmét élvezik, ezért olyan világba kerülnek, ahol már a kezdetektől fogva elvárják tőlük, hogy megosszák a dolgokat. A középső gyerekeket gyakran nevezik békefenntartóknak a családon belül, és bár versenyezhetnek a figyelemért, de mivel nem ők a legkisebbek vagy a legidősebbek, így máshogy kell megtalálniuk a módját, hogy kitűnjenek.”



Catherine Salmon pszichológus és Katrin Schumann újságíró A középső gyerekek titkos hatalma című könyvében arról beszélt, hogy a középső gyerekeket gyakran elhanyagoltnak titulálják (mindannyian hallottunk már a középső gyerek-szindrómáról.):



„Bár a középső gyerekeket elhanyagolják, hosszú távon valójában hasznot húznak belőle, hiszen függetlenek, másképp gondolkodnak, kevésbé érzik a megfelelési kényszert és empatikusabbak is testvéreiknél. Ez nagyszerű képességeket ad nekik munkavállalóként, és kiváló csapatjátékosokká és partnerekké is teszi őket" – mondta Catherine Salmon, majd hozzátette, hogy a középső gyerekek türelmesek és nagyon ügyes manipulátorok.

A középső gyerek legfontosabb jellemzői Csapatjátékos

Türelmes

Független

Empatikus

Ügyes manipulátor

A legfiatalabb gyerek

„Mire a harmadik testvér megérkezik, a szülők általában már nyugodtabban állnak hozzá a legkisebb gyerek neveléséhez" - mondta Jahara, majd így folytatta:



„Mivel az idősebb testvérek is szerepet vállalnak a testvérük nevelésében, így a teher nem kizárólag a szülőkre hárul. A legtöbb esetben az elsőszülött a nagy teljesítményű, a középső gyermek pedig a béketeremtő, így a nyomás általában lekerül a legkisebbről. Ez azonban azt is eredményezheti, hogy a legfiatalabb azt érzi, nem annyira fontos, mint a többi testvér."



A Readingi és a Birminghami Egyetem kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy a legkisebb gyerek nagyobb valószínűséggel vállal kockázatot, ha üzletről van szó - és a The Sunday Times szerint nagyobb valószínűséggel válik vállalkozóvá.



Ez állítólag annak köszönhető, hogy lázadásra született személyiségjegyeik révén igazi felfedezők, ráadásul hajlamosak kockázatvállalásra.



A YouGov tanulmánya azt is megállapította, hogy a család legfiatalabb gyermeke általában nyugodtabb és nagyon jó humorérzékkel rendelkezik.

A legfiatalabb gyerek legfontosabb jellemzői: Nyugodt

Vicces

Kockázatvállaló

Vállalkozó szellemű

