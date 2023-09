Victoria és David Beckham után szabadon: híres sztárpárok, akik magasabb szintre emelték a divatot

Kedvenc sztárjaink minden vörös szőnyeges eseményen képesek újra meg újra meglepni minket, de az is biztos, hogy az elmúlt évtizedek legmeghatározóbb sztárpárjai még nagyobb hatással tudtak lenni ránk, főleg ha azt a stílus és a divatjegyében tették.



A legtöbb A-listás sztárpár ugyanis nemcsak a karrierjüket és a szerelmüket szeretik a legszebben és a lehető legízlésesebben bemutatni a világnak, hanem a kapcsolatukat is. Ez pedig az ő esetükben a csókos lesifotókon túl, a vörös szőnyegen való megjelenésükben is megmutatkozik.



A következő válogatásban a legmeghatározóbb, legmenőbb és a legirigyeltebb sztárpárokat gyűjtöttük egy csokorba, akik valóban magasabb szintre emelték a divat szó jelentését.



Lássuk, kik ők!

