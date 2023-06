Főleg, ha szakításról, válásról vagy éppen új szerelmekről van szó. Az elmúlt egy évben mindenből kijutott, de az biztos, hogy ennyi érdekes, sőt mi több, meghökkentő celebpár még nem született, mint 2023-ban.

Akárcsak az átlag emberek esetében, a celebek között is többféle érdeklődési körrel, ranggal és társasággal rendelkező hírességeket találunk, akik elég ritkán szoktak ezen kívül ismerkedni, vagy olyannak is esélyt adni, akikkel kicsit sincsenek egy szinten.

Erre most sokan rácáfoltak, ezzel együtt pedig sok rajongó döbbent meg, hiszen egy-két sztár nem egyszerűen más, hanem hozzá soha nem passzoló híres emberrel szűrte össze a levet. Bár náluk soha nincs semmi kőbe vésve, vannak, akiknek a kapcsolata valóban kiállta az idő próbáját.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 7 kép 7 híres pár, akikről sosem hittük volna, hogy valaha randizni fognak egymással Megnézem a galériát

