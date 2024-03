Nagyon ciki! Sztárok, akik megjátszották saját lesifotóikat, és le is buktak vele

A sztárok hamar elfelejtik, milyen volt hétköznapi emberként tengetni a mindennapokat, hiszen amint hírnevet szereznek, paparazzik tömkelege kezdi követni őket mindenhova. Még egy egyszerű bevásárlást sem tudnak elintézni anélkül, hogy valaki ne lőne róluk egy fotót, ami aztán landol is a híroldalak címlapján. Azt gondolnánk, a sztárok kifejezetten utálják a paparazzikat, de az az igazság, hogy sokszor valójában még ők maguk fizetnek nekik, hogy csináljanak már róluk egy-két "észrevétlen" fotót.

Bizony! Nem egy olyan híresség létezik, aki megjátszotta a saját paparazzi fotóit, előre jelezte a megfelelő embereknek, hogy hol bukkan majd fel, és kérte, hogy kapják lencsevégre. Van, aki így jelentette be ország-világ előtt, hogy babát vár, mások egy márkát akartak reklámozni vagy épp a saját imidzsüket szerették volna egy kicsit jobb színben feltüntetni. Azonban sokszor lebuknak, így a megjátszott paparazzi fotók kifejezetten kínossá válnak. Most megmutatjuk ezeket a képeket!

Kellan Lutz fán olvasgat, mert miért ne?

Az Alkonyat színésze 2010-ben, egy szép napsütéses délelőtt gondolt egyet, és kiment az utcára olvasgatni. Nem egy padra ült le, nem is a fűbe; fogta magát, felmászott egy fára, és közben fel sem tűnt neki, hogy a paparazzik fotózzák. Véletlen? Természetesen nem...

Selena Gomez gyerekeknek olvas a játszótéren

Micsoda véletlen, hogy a paparazzik a környéken jártak, és lencsevégre kapták, amint a világsztár számára ismeretlen gyerekeknek olvas mesekönyvből a játszótéren!

Taylor Swift zenét hallgat és joghurtot eszik

Ebben a szituációban egyébként nincs semmi különös, hiszen abszolút természetes élethelyzet. De egy világsztárnál már kevésbé, és az énekesnő valójában pontosan tudta, hogy paparazzik fotózzák. Az egyik albuma megjelenésekor kapták lencsevégre, így ez még reklámnak is jó volt. Taylor egyébként állítólag nagyon gyakran rendezi meg a róla készült lesifotókat. Nem véletlen, hogy 2020 és 2022 között ritkán kapták lencsevégre (akkoriban nem akarta, hogy bárki is a magánéletéről beszéljen, kicsit vissza is vonult), míg az előtt és után rengetegszer!

Heidi Montag látványosan sír a negatív értékelések miatt

A reality-sztár próbálkozott a visszatéréssel párszor már, 2010 környékén a Higher című dalának klipje viszont sok negatív értékelést kapott. Heidi pedig mit csinált? Kiült az út szélére egy székre és ott sírt, amit a paparazzik meg is örökítettek (teljesen véletlenül jártak arra persze...). Sőt, az egyik fotón még párja is vigasztalta őt, természetesen abszolút nem látványosan.

