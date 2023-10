Sztárok, akik papíron és a kamerák előtt házasok: de milyen titkok rejlenek a háttérben?

Úgy tűnik, az idei ősz a nagy titkok felfedéséről szól. Britney Spears önéletrajzi könyve is csupán pár napja jelent meg, amelyben őszintén vall Justin Timberlake-kel való kapcsolatáról, és még azt is elárulta, hogy 19 évesen terhes lett a sztártól, akinek hatására végül az abortusz mellett döntöttek. A TikTokon azóta rengeteg videó terjed arról, hogy az új információk tudatában Britney korábbi slágere, az Everytime, mennyire más értelmezést nyer. A megjelenésekor Britney és Justin szakításához kötötték a dalt, de ha jobban megfigyeljük a dalszöveget, és a klipben szereplő kisbaba ábrázolására is arra utal, hogy Britney valójában az elvesztett baba emlékére írta a dalt.

Arról Britney is sokat tudna mesélni, hogy mennyire megviselheti egy sztár életét a folyamatos médiajelenlét és a lesifotósok sokszor zaklatásba átmenő közeledése, hiszen pályafutása során ő is összetűzésbe került eggyel, amikor egy esernyőt tört szét a fotós autóján.

Kívülről tökéletes kapcsolatok, háttérben meghúzódó titkok

A sztárok közül pont ezért sokan vannak azok, akik gondosan óvják magánéletüket a nyilvánosság elől, sőt, olyanok is akadnak, akikről alig-alig olvashatunk a hírekben. Eltitkolt románcok, jegyességek, esküvők, megcsalások, titkos terhességek és sztárbabák – vagy ahogy az utóbbi időben tapasztalhattak: titkos különköltözések és válások.

Éppen ezért éri az embereket annyira váratlanul a hír, hogy a legtöbb esetben szinte tökéletesnek tűnő házasságok kapcsán egyik pillanatról a másikra jelentik be a felek, hogy elválnak. Ha csak a hazai sztárvilágra gondolunk, 2023-ban Peller Anna és Lukács Miki 13 év után, Som-Balogh Edina 11 év után jelentették be, hogy válnak, de kétségkívül Tóth Gabi és Krausz Gábor válásának híre kavarta a legnagyobb port az idei évben.

Az azonban újdonságnak számít, hogy a sztárok úgy jelentik be a válás hírét, hogy hozzáteszik, hogy valójában már évek óta külön élnek. Vajon miért titkolják ilyen sokáig ezt a fontos információt?

Miért jobb fenntartani a látszatot?

Will Smith és Jada Pinkett Smith esete például azért is olyan meglepő, mert bár 2016-ban óta külön élnek, papíron nem tervezik a több évtizede tartó házasságuk felbontását. A „sztárpár” a díjátadókon is együtt jelenik meg, sőt a tavalyi Oscar-gála legbotrányosabb jelenete volt, amikor Will Smith olyannyira kiállt feleségéért, hogy egy hatalmas pofont kevert le Chris Rocknak a színpadon, mert a díjátadó műsorvezetője viccet űzött Jada betegségéből.

Galériánkban most olyan sztárpárokat mutatunk be, akik évekig titkolták kapcsolatuk végét a nyilvánosság elől!

Galéria / 7 kép Papíron és a kamerák előtt házasok: de milyen titkok rejlenek a háttérben? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA magazin írása.