Mindenre képesek a vékonyságért: 6 híres nő, aki kivetette a bordáját, hogy törékenyebbnek tűnjön

Ettül függetlenül adódnak még ilyen alkalmak – ha ritkábban is, pont emiatt lehet azt mondani, hogy Hollywood a csillogáson túl, valóban sok sötét és fájdalmas dolgot rejteget. Főleg, ami az aktuális szépségideálokat illeti. Napjainkban egyre nagyobb hangot kap a diverzitás, az elfogadás és a sokszínűség, így a márkák nemcsak vékony és magas, hanem húsvér nőket is alkalmaznak reklámjaikban. De ha ez nem lenne elég, a filmipar is többször nyúl a természetes karakterekhez.



Üröm az örömben, hogy így is felüti a fejét egy-egy szörnyű új szépségtrend, ami a közösségi média térhódításának és hatalmának köszönhetően millió nő számára lesz követendő példa. A botox és a szájfeltöltés hallatán már senki sem kapja fel a fejét, de a bordák kivetetésén már igen. A következő válogatásban most azok a sztárok kaptak helyet, akikről azt pletykálják, hogy a tökéletes vékonyság érdekében ezt is bevállalták.



Lássuk, kikről van szó!

