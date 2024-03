Éjszaka pelust cserélnek és virrasztanak - Sztárok, akik dada nélkül nevelik gyerekeiket

A hírességek körében természetesnek számít, hogy ha valakinek gyermeke születik, rögtön, már a kezdetektől segítségükre van egy dada. Ez a személy többnyire a családdal él, utazik velük nyaralni, vagyis lényegében a saját magánélete összeolvad a munkájával.

Akadnak olyan sztárok is, akiknél a dadák váltásban dolgoznak, sőt, állítólag Paris Hiltonnak napközben és éjszaka is két-két dada van segítségére, akik a kis Phoenix-szel vannak (és valószínűleg ez a helyzet lányával is, de róla még nem beszél).

Ez viszont sokszor együtt jár azzal, hogy a sztárok nem ismerik ki annyira a gyermekeiket, mint szeretnék, hiszen a munkájuk és a nyilvános megjelenések miatt a gyerekek sok időt töltenek a nevelőikkel. Vannak azonban olyan hírességek, akik pont emiatt döntöttek úgy, hogy nem alkalmaznak dadát, és inkább ők maguk kelnek éjjelente pelenkázni, etetni és vigasztalni a síró kisbabát - akkor is, ha ez egy kicsit a karrier rovására megy. Volt, aki csak az első gyermeknél alkalmazta ezt, és olyan is, akinek sosem volt segítsége a családon kívül.

Hogy kik ők, a galériában megtalálod!

