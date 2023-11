50 felett valóban rengeteg munka van abban, hogy egy ember, legyen az férfi vagy nő, fantasztikusan nézzen ki. Hiszen ilyenkor már könnyebben szaladnak fel a plusz kilók, és bizony a hölgyeket a klimax sem kíméli már ebben az időszakban.

Azonban a nehézségek ellenére semmiképpen sem állítanánk, hogy lehetetlen jól kinézni 50-60, de akár 70 éves korban is. De az tény, hogy sokkal komolyabb odafigyelést, fegyelmezettséget és munkát igényel, mint mondjuk a 30-as éveinkben. Az alábbiakban összeszedtük, hogy mire fontos még jobban odafigyelni.

Étkezés

Az anyagcsere lassulása miatt fontos, hogy az étkezésre való odafigyelésre ebben az időszakban még nagyobb hangsúlyt tegyünk, ugyanis ekkor már könnyedén felszaladhatnak a plusz kilók. A túlsúly pedig nem csak esztétikai okokból jelenthet problémát, ugyanis az ízületekre is negatív hatással bír, illetve a cukorbetegségnek is kiváltó oka lehet. Ezentúl az elhízás nehezíti a mozgást is, ez pedig az aktivitás csökkenéséhez vezethet, ami pedig igencsak negatív hatással van az általános egészségünkre. A szakemberek úgy tartják, hogy leginkább a minőségre érdemes figyelni, tehát az olyan teljes értékű táplálékokat érdemes fogyasztani, mint a zöldségek, gyümölcsök, sovány húsok, rostban gazdag hüvelyesek és a halak. Ezek mind segítenek az egészséges koleszterinszint megtartásában, illetve az emésztés támogatásában is.

forrás: Photo by thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images) Jennifer Lopez hatalmas hangsúlyt fektet arra, hogy ilyen tökéletes alakja legyen.

Rendszeres testmozgás

A testmozgás alapvetően kulcsfontosságú az életünk minden szakaszában, azonban 50 felett erre különösen érdemes odafigyelni. A testmozgás nemcsak fizikailag, de szellemileg is képes fitten tartani, ezentúl pedig segít megőrizni az ideális testsúlyunkat, így sokkal egészségesebbek, fittebbnek leszünk.

Káros szenvedélyek mellőzése

Ezentúl talán a legfontosabb szempont az, hogy az olyasfajta káros szenvedélyeket, mint a dohányzás vagy éppen az alkohol rendszeres fogyasztása, mindenképpen mellőzzük. Ugyanis ezek nemcsak nagyon károsítják az egészségünket, de rombolják a testünket is, és bizony kifejezetten öregítenek is.

Az alábbiakban pedig összeszedtünk 8 híres nőt, aki 50 felett szebb, mint valaha.

