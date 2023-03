Hogyan érzékelheti egy süket és vak kutya, hogy nemsokára hazamegy a gazdája? Sokak szerint sehogy és képtelenség, hogy hallás és látás nélkül megérezze. Ez viszont nem igaz, és az internetet felrobbantó videó a legjobb bizonyíték rá.

Ha gazdi vagy, biztosan tudod, milyen rossz érzés, amikor otthon kell hagynod a kutyusodat, végignézni, ahogy szomorú pofával nézi, ahogy elhagyod a lakást. Az viszont mindenért kárpótolja őt is és téged is, amikor hazatérsz. A legtöbb kutya ilyenkor majd kiugrik a bőréből, körbe-körbe szaladgál és próbál minél közelebb kerülni a gazdájához. Sok kutya még az ablakon, kerítésen is kukucskál, hogy minél előbb felfedezzék a látóterükben a gazdájukat.

A 8 hónapos Opal esetében azonban ez kivitelezhetetlen, hiszen nem lát és nem is hall.

A gyönyörű fehér kutyát egy kifejezetten különleges igényű kutyák örökbeadásával foglalkozó szervezettől fogadta örökbe a pár és felkészültek rá, hogy nem lesz vele egyszerű az élet.

Ennek ellenére Opal tökéletesen beilleszkedett és mindenkit levesz a lábáról. Mindemellett pedig akárcsak bármelyik másik kutya, ő is lelkesen fut a kerítéshez néhány perccel gazdája érkezése előtt. A gazdik Opal Instagram oldalán mutatták meg, hogy bármennyire is furcsa, pontosan tudja, mikor érkezik a gazdája. A videón jól látni, hogy a levegőt szagolgatja, ezért sokan úgy gondolják, az autó szagát érzi meg. Mivel a szomszéd autója hidegen hagyja, valószínűleg megtanulta, melyik szag tartozik a gazdája autójához és erre az érzékére hagyatkozik.

Hihetetlenül édes!

