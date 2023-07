Tény és való, hogy igen megosztó az And Just Like That című sorozat, ugyanis sokak szerint rombolja le azt, amiért a Szex és New York sikersorozat lett...

Akár rossz, akár nem, akik nagy rajongói voltak az eredeti szériának, azok bizony nézik (mi is). Ám itt derül ki, mennyire is emlékszik az ember egy-egy epizódra, karakterre, mert a legutóbbi részben sokak számára lehetett valami, pontosabban valaki ismerős. Ő pedig nem más, mint Peter Hermann, aki nem először mutatta meg magát a szériában. A színész Carrie udvarlóját alakította, aki egy véletlen folytán elesik a bringájával miatta.



A balesetin töltött pár óra azonban gyorsan átformálja a kezdeti ellenszenvet rokonszenvvé, így elkezdenek randizni. Bár a kapcsolat a rész végére tiszavirág életűnek bizonyul, mindenkinek mosolyt csalt az arcára, hiszen a színész korábban egy teljesen más karakter bőrében – persze jóval fiatalabban – tűnt fel a Szex és New York egyik emlékezetes részében. forrás: Bruce Glikas/Getty Images Az említett rész a 6. évad során van, amikor Charlotte Harry-vel való szakítását követően egy zsidó gyülekezetben igyekszik új párt találni. Itt mutatják be neki Davidet (Peter Hermann), aki bár minden szempontból tökéletesnek tűnik, mégis kosarat kap. Itt gyorsan megjegyeznénk, hogy az ismeretlenül ágyba invitálás sok kapcsolatra vágyó nő számára lenne red flag. Most 20 évvel később a sorozat írója, Candece Bushnell adott választ arra, miért is történhetett meg, hogy Peter Hermann visszatérjen a SACT univerzumába: Az a tény, hogy Carrie barátja ugyanaz a fickó, akivel Charlotte-ot láthattuk a zsinagógában a 6. évadban, valóban arról tanúskodik, hogy New Yorkból hiányoznak a tökéletes agglegények. Ezzel ugyan mi nem értünk teljesen egyet, de az biztos, hogy ötletes és vicces nüanszot kapott ezzel a sorozat, ami valljuk be: eddig igencsak gyenge.



Olvasnál még a témában? Akkor katt a galériára! Galéria / 10 kép A Szex és New York történetének legrosszabb férfi karakterei Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Ha még többet olvasnál a sorozatról! Galéria / 10 kép 10 érdekesség, ami kiszivárgott az új Szex és New York évad kapcsán Megnézem a galériát Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók