Mondhatni már több generáció ismeri és imádja a Szex és New Yorkot, ami a maga idejében, vagyis a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején igazán újító és lázadó sorozatnak számított.

Először készítettek ugyanis olyan sorozatot, ahol a 30-as éveikben járó nők gondolatai nem a megházasodás és a családalapítás körül forogtak, hiszen ezek a csajok sokkal inkább a karrierjükre és az élet maximális élvezésére koncentráltak, a pasik pedig abszolút csak mellékszereplők voltak a történetben.

Épp ezért ez a sorozat még mindig az egyik legnépszerűbb és legikonikusabb show-jának számít a televíziózás történetében, hiszen annak ellenére, hogy 2004-ben lett vége, még mindig aktuális.

Épp ezért volt hatalmas öröm, amikor kiderült, hogy a sorozat folytatódik And Just Like That címmel, ám amikor kiderült, hogy a Samantha Jonest játszó Kim Cattrall nem vállalja a dolgot, a rajongók hatalmasat csalódtak. Az újjászületett sorozat pedig ráadásul nem egészen azt a reakciót váltotta ki az emberekből, amit a készítők szerettek volna, sokan ugyanis úgy gondolták, hogy kár volt Kim nélkül folytatni, a színvonal pedig már közel sem olyan, mint 20 évvel ezelőtt volt.

Talán épp ezért gondolták úgy a készítők, hogy érdemes elővenni a nosztalgia-faktort, ugyanis az And Just Like That második évadában egyértelműen fel fog tűnni a mindenki által imádott Aiden, Carrie egyik nagy szerelme, és most már egyértelmű, hogy az egykori pár nagyon is fel fogja melegíteni azt a bizonyos káposztát.

A legújabb képek alapján pedig olyan érzésünk támad, mintha egyetlen egy perc sem telt volna el, mióta Carrie és Aiden először találkoztak (ez egyébként 2000-ben volt, 23 évvel ezelőtt!):

Most már pedig csak egy dolgot szeretnénk; megnézni az új részeket!

