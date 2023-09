Neked is széles a lábfejed? Ezt az őszi cipőtrendet imádni fogod

Ha az átlagnál szélesebb a lábfejed, akkor valószínűleg te is ütköztél már olyan problémákba, mint a cipőről lelógó lábujj, a szorító és kényelmetlen érzés, ami néhány óra alatt annyira fokozódik, hogy legszívesebben levennéd magadról a cipődet és többé sosem vennéd vissza. Átérezzük a helyzetet, ezért is igyekszünk minél többet segíteni, ha cipővásárlásra adod a fejed: korábban már mutattunk három alternatívát, ami tökéletes választás lehet számodra. Most pedig itt van az őszi szezon egyik legtrendibb cipőfazonja, amit neked találtak ki, ugyanis ez az egyik legjobb fajta azoknak, akiknek széles a lábfeje vagy esetleg gyakran dagad be. Ez pedig nem más, mint a kerek orrú lábbeli, amiből szerencsére bőven találsz változatokat a boltokban.

Ha lazább szettre vágysz

Akkor válaszd a kerek orrú sneakereket, amikből rengeteg van a boltok polcain, de figyelj oda arra, hogy elég hely legyen a cipőben a lábfejed számára. Csalóka lehet a lekerekített orr, ezért mindenképp érdemes felpróbálnod. Széles lábfej esetén az sem mindegy, mennyire szűkített a fazon, mert ha túl szűkre van szabva, akkor sajnos egy idő után kényelmetlenné válik a viselése. Korábban már azt is megírtuk, hogy földszínek mellett a zöld és piros árnyalatok is nagyon trendinek számítanak majd a következő szezonban, így nem feltétlenül kell mindig csak fehérben vagy feketében gondolkodnod – még akkor sem, ha ezeket a színeket a legegyszerűbb kombinálni.

Ha a modern business lookot célzod meg

Ha széles lábfejjel szeretnél körömcipőt vásárolni, akkor a szakértők szerint érdemes kerülnöd az extra magas sarkat. A tűsarkú nem lesz a te tereped, mert ez a fajta cipő megterheli a lábfejet, mert az akaratlanul is előre csúszik – ez főleg akkor probléma, ha a lábbeli elöl szűkített. Épp ezért keresd azokat a fazonokat, amik szögletesek, esetleg le vannak kerekítve, és figyelj oda a sarokmagasságra is.

Ha esti buliba készülsz

Ki mondta, hogy csak magas sarkú cipőben lehet partizni? Egy csinos csizma, loafer vagy balerina cipő is ugyanolyan jó döntés lehet, hiszen ezekben biztosan nem fog fájni a lábad. Főleg, ha odafigyelsz arra, hogy kerek orrú darabot válassz. Ősszel továbbra is trendinek számítanak a szatén szoknyák és a műbőr darabok, így ha egy kis vagányságot is csempésznél a szettedbe, elég, ha egy bakanccsal dobod fel az összhatást.

