Nem egy átlagos menyasszony! Szalay Bence szerelmét esküvő ruhában kapták lencsevégre

Szalay Bence nevét 2017-ben ismerte meg végérvényesen az egész ország, mikor megkapta Ambrus Attila szerepét az Antal Nimród által rendezett A Viszkis című filmben. Azóta sorra találják meg a felkérések, hiszen láthattuk a Terápiában, a Mellékhatásban, az Apatigrisben és A királyban is, mindemellett pedig TV-műsorokban is egyre többször tűnik fel. 2020-ban költözött be a Nyerő Páros villájába szerelmével, Czanka Mercédesszel, idén pedig a taktikai-pszichológiai realityben, az Árulókban tette próbára magát. A műsorban a legnehezebb számára szerelme hiánya volt, akivel tényleg elképesztően jó párost alkotnak. Erről árulkodnak a róluk készült legfrissebb fotósorozat is!

Ez a különleges editorial egy baráti kooperáció végeredménye, melyet az első pillanattól Szalay Bence és Czanka Mercédesz szerelme ihletett!

A sorozatnak a The Ritz-Carlton Budapest adott otthont, és mint megtudtuk, nem voltak határok, minden résztvevő a maga szakterületén a saját elképzelését tehette bele a sorozatba, így lett az eredmény egy váratlan, kísérleti világ. A karaktereket Pásztor László hair stylist, Pallag Evelin make-up artist és Horváth Ottó stylist álmodta meg Nora Sarman ruhák szereplésével.

Kattints galériánkra és nézd meg, milyen zseniális lett a végeredmény!

Az InStyle magazin írása.