Szabó Zsófi nagyon büszke arra, hogy mivel keresi a kenyerét

A színészet mellett műsorvezető és a közösségi média egyik legkiemelkedőbb hazai arca is lett, ami az élete szinte minden területén – köztük a külsejében is – számos dolgot eredményezett.

Egy nemrég készült interjúban beszélt erről és ennek hatásairól. Pontosabban arról, hogy évekkel ezelőtt miért kezdett fogyni, és ez hogyan változtatta meg alapjaiban az életét. A szépséges műsorvezető, akinek már van egy 6 éves kisfia először csak azért akart fogyni, hogy könnyebb legyen a teherbeesés. Köztudott ugyanis, hogy a táplálkozással és a rendszeres mozgással is sokat tehetnek a nők, hogy könnyebb legyen a fogantatás.

Ez viszont hosszú távon is kihatott az életére, mégpedig úgy, hogy bikinimodellé vált. A színésznő ezt óriási dolognak élte meg, mivel évekig írták le husinak és teltnek a médiában testalkata miatt. Nagyon pozitívnak tartja, hogy ma már nem egyszerűen szépnek látják az emberek, de valóban sok pénzt is tud keresni azzal, amit az életmódváltás és a sport hozott az életébe, és ezzel együtt a megjelenésébe is.

A testemmel keresem a pénzt, ez nekem egy iszonyatosan nagy dolog. Előtte tizenévig aggatták rám a szexi, husi csaj titulust. Persze, hogy büszke vagyok magamra! - mondta Szabó Zsófi.

A műsorvezető egyébként már egy ideje élete egyik legjobb időszakát éli, amit nemcsak szárnyaló karrierjének és kisfiának tudhat be, de annak is, hogy sosem lehetett ilyen kiegyensúlyozottnak és elégedettnek látni.

