Szabó Zsófi neccharisnyás szettje a legszexibb dolog, amit ma látni fogsz

Szabó Gyula tehetséges lányát, a színésznő-műsorvezető t 2009-ben ismerhette meg az ország, ekkor tűnt fel a Jóban Rosszban című sorozatban, amelyben egészen 2014-ig ő alakította Betty Tanakis karakterét. A 34 éves sztár ragyogó karriert épített, és azóta is műsorvezetőként tevékenykedik. 2017-ben peidg ráadásul anya is lett, megszületett kisfia, Mendel.





Válása óta magánélete gyakran kerül terítékre, hiszen sokan találgatják, vajon, ki az, aki legközelebb elrabolja a gyönyörű műsorvezető szívét. Zsófi azonban sokat tanult a hullámvölgyekből, amiket le kellett küzdenie és ma már sokkal megfontoltabban nyilatkozik magánéletéről. Éppen ezért nem is köti mások orrára, hogy éppen kivel randizik.

ból az évek során igazi magyar divatikon lett belőle, vagány megjelenésével sokakat inspirál. Így hát nem is csoda, hogy a Calzedonia márka is nagykövetének választotta és más magyar sztárokkal együtt ő is Milánóba utazott a márka új kollekciójának bemutatójára.

Zsófi néhány nappal ezelőtt még a Pinko divatbemutatóján járt Montenegróban, egy csillogó, flitteres ruhában láthattuk és úgy tűnik, ez a stílus nagyon bejön neki, mert Milánóban is egy hasonló darabot viselt.

A miniruhát neccharisnyával tette még dögösebbé.

