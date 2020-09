Szabó Ádám elárulta, milyen lányok nem jöhetnek szóba nála

Két Sztárban Sztár adást is megnyert már , akit nem csak a zsűri, de a közönség is imád, sőt, a nők is egyre többet ostromolják. Az egykor cuki harmonikás fiúként megismert énekes egyre sármosabb, ezt pedig sokan észrevették, és nem kevés rajongói levelet kap a Sztárban Sztár kezdete óta. A legtöbb gratuláció Ádám tehetségéhez, de van köztük nem kevés randevú ajánlat is.

A randira hívások mellett becsúszott néhány pucér kép is az énekes postafiókjába. Nem győzi törölni a lányoktól és fiúktól egyaránt érkező illetlen fotókat, és kijelentette, aki ilyesmivel bombázza, annak esélye sincs nála.

Egyrészt nem vagyok kész egy új kapcsolatra, másrészt biztosan nem jöhetnek szóba nálam olyan lányok, akik a testükben látják az egyetlen értéküket. - nyilatkozta a Ripostnak.

Ádám alig van még túl a szakításon Tóth Andival, ezért egy kicsit még vár, mielőtt elkezdi keresni az igazit.

Az viszont nem csoda, hogy jönnek a rajongói levelek, hiszen csúcsformában van épp a fiatal tehetség.

Látványos átalakulás! Két hónap alatt 8 kilót dobott le a TV2 műsorának énekese Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Galéria / 7 kép Fogyás izomveszteség nélkül: ők megcsinálták! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria