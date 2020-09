Szabó Ádám fotóját látva csak azt egy kérdés merül fel bennünk: ezt hogy nem vettük észre az elmúlt hetekben? Oké, alapvetően nem ragadunk le a külsőségeken, ugyanakkor az ilyen jellegű változásokról igenis érdemes beszélni. A harmonikás fiú ugyanis az elmúlt két hónapban nyolc kilót dobott le, arról pedig, hogy mennyire volt küzdelmes ez az időszak számára már a látványos kép mellett mesélt:

Tényleg minden fejben dől el.. Egy nagy ellenségem volt és uralkodott felettem egészen sokáig és nem bírtam legyőzni.. ez a ,,majd holnap” jelenség és az ezzel járó nyavajgások.. ma már nem megyek el edzeni, túl fáradt vagyok.. ma még meg tudom enni ezt a trash food-ot, hiszen holnap focizom, ott úgyis lemegy, ja de holnap bulizom is a barátaimmal foci után, ott pedig iszogatni fogunk..mindegy, ez a hét ilyen, na majd jövő héttől... És ez ment nagyon sokáig és 2 hónapja hoztam egy döntést: nem leszek hülyegyerek, nem leszek lúzer, nem leszek magam ellensége, hanem beleállok a dolgokba és kezdek valamit nem csak a testemmel, hanem a kitartásommal, akaraterőmmel és ami talán a legpontosabb: az életemmel is!

Ezt a képet látva büszke vagyok arra, amit ki tudtam hozni magamból 2 hónap alatt, -8kg-t fogytam és kb. egyenesen arányosan nőtt ennyivel a kitartásom és az önbizalmam is! A képet elsősorban azért osztottam meg, mert számomra ez egy siker és egy cél elérése is egyben, amit szívesen és mosolyogva osztok meg, természetesen ez még egy olyan forma, amit szeretnék tovább fejleszteni és dolgozni rajta tovább, de nagyon elégedett vagyok ezzel a munkával és reméltem, hogy tudok valakiket motiválni, inspirálni ezzel főleg, ha ilyen problémáitok vannak, mint nekem voltak anno! Mert engem is nagyon sokan inspiráltak és egyedül ez az eredmény nem sikerülhetett volna.. Szóval most egy óriási köszönet és szeretet Nektek:@tikybui,@lenart_krisztian,@fruzsa_robertés@nikolas.official_!!! Köszönök minden segítséget, edzést és tanácsot és ha bárki érez magában törekvést és ambíciót arra, hogy sikeresen elérjen A-ból B-be keressétek bizalommal ezeket az embereket🔥❤️💪