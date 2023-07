Esélyed sincs fogyni, ha ingadozó vagy alacsony a vércukorszinted

Egyél 3-4 óránként

Ha három-négy óránként eszel valamit, az egyenletesen tartja a vércukorszintet. Persze az sem lényegtelen, hogy mit és mennyit eszel. Ha csak szénhidrátokat fogyasztasz, mint például egy tál zabkását vagy tésztát paradicsomszósszal, a vércukorszint túlságosan megemelkedik és így több inzulin szabadul fel. Az inzulin felelős a glükóz (vércukor) lebontásáért, amelyet energiaként használ fel a szervezet vagy tárol. Ha túlságosan megemelkedik a vércukorszint, fokozott inzulintermelésre késztetjük a szervezetet, amely hosszú távon nagyon komoly egészségkárosodást okozhat például veseelégtelenség, érrendszeri betegségek, látásromlás, azaz cukorbetegség formájában. Lassan felszívódó és mérsékelt mennyiségű szénhidrát fogyasztásával lehet elérni az egyenletes vércukorszintet. Az étkezéseknél a szénhidrát mellett fontos szerep hárul a fehérjére, rostokra és némi egészséges zsírra is, ezek mind lassítják az emésztést és a felszívódást. Talán meglepő módon a gyakori étkezés a fogyásban is hasznos lehet. Ha tudatában vagy annak, hogy bár kisebb adagokat, de sűrűbben fogyaszthatsz, pszichésen is segít, de ezzel azt is elkerülheted, hogy a leeső vércukorszint miatt indokolatlanul nagy mennyiségű ételt fogyassz el egy-egy étkezés során.

Minden alkalommal tartalmazzon fehérjét, zsírt és rostot az életed

Legyen szó bármelyik főétkezésről vagy tízórairól, uzsonnáról, a tápanyagtartalom mindig legyen teljes értékű. A fehérje, a zsír és a rost mind lassítja a vércukorszint emelkedését étkezés után. Ez azért fontos, mert a hipoglikémia (veszélyesen alacsony vércukorszint) és a reaktív hipoglikémia (a vércukorszint hirtelen megugrása, majd visszaesése) ezzel teljesen kivédhető. A fehérjét, zsírt és rostot is tartalmazó ételek nemcsak stabilizálják a vércukorszintet, hanem tovább megtartanak a jóllakottság érzésében, mintha csak szénhidrátot fogyasztanál. A fehérjében gazdag ételek több energiát igényelnek az elégetéshez, mint más ételek, a zsír és a rost pedig lelassítja az étel emésztését. Az eredmény az lesz, hogy több kalóriát égetsz el, miközben kevesebbet eszel a jóllakottsághoz, mindkettő fontos, ha a fogyás a célod.

Fehérjeként olyan ételeket fogyaszthatsz, mint a hús, hal, tojás, tofu, bab, lencse, sajt, görög joghurt vagy túró. A rostban gazdag élelmiszerek közé tartoznak a teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, gyümölcsök, bab, lencse, valamint a diófélék és magvak. A zsírfogyasztást például olívaolaj, avokádó, olajos magvak, halak fogyasztásával pipálhatod ki. Látható, hogy vannak átfedések az alapanyagok és a bennük lévő makrotápanyagok között. Valóban például a diófélékben és a magvakban fehérje, zsír és rost is található, így például némi gyümölccsel kiegészítve tökéletes tízórait és uzsonnát kaphatsz általuk.

forrás: Getty Images

Válassz lassan emészthető szénhidrátokat

Az egészséges vércukorszint fenntartásához fontos, hogy bizonyos szénhidrátokat részesíts előnyben. Talán azt ma már mindenki tudja, hogy nem minden szénhidrát rendelkezik azonos tulajdonságokkal. Ebből a szempontból a hagyományos fehér búzalisztből készült pizzák, tészták, péksütemények teljesen tiltólistásak. Azok a szénhidrátok, amelyeknek magas a glikémiás indexe (ami azt méri, hogy egy étel milyen gyorsan és milyen magasan emeli meg a vércukorszintet), sokkal gyorsabban emésztődnek, mint a lassú szénhidrátok, vagy azok, amelyeknek GI-szintje alacsonyabb. Ebben az esetben a lassú felszívódású, alacsony glikémiás index-szű a legjobb. Mivel a vércukorszint összeomlásának elkerülése segít a testsúly problémák kezelésében, fontos, hogy ezeket az alapanyagokat részesítsd előnyben.