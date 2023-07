Soproni romantika: a legmeghittebb hely, ha elvonulnál nyáron a világ elől

Szinte a semmiből, hirtelen köszöntött be a nyári meleg, mindenféle átmenet nélkül, így a férjemmel úgy gondoltuk, itt az ideje egy kicsit lazítani. Mivel sosem jártunk még Sopronban, jó ötletnek tűnt ellátogatni Magyarország egyik legrégibb városába, ami történetesen az osztrák határnál fekszik. A három nap alatt sikerült több olyan híres épületet is megnéznem, amit eddig csak fotókon láthattam. Sopron Fő terét például az ország egyik legszebb fő terének tartják, nem véletlenül. Itt található a Tűztorony, ahova belépőt váltva bárki felmehet, hogy megcsodálhassa a gyönyörű panorámát.

Kilátás a Tűztoronyból.

Emellett egyebek közt a Városháza, a Gambrinus-ház, a Patika Múzeum épülete, a Nagyboldogasszony templom és a Storno-ház is mind-mind olyan épületek, amikre érdemes egy-két pillantást vetni. A Tűztorony lábánál található Hűségkapu mellett sem lehet elmenni anélkül, hogy ne olvasnánk el: az 1921-es népszavazáson döntöttek arról, hogy Sopron Magyarországhoz tartozzon továbbra is - ennek állít emléket.

A Hűségkapu.

A forró időjárás és a színes házakkal tarkított szűk utcácskák akarva-akaratlanul is a mediterrán Olaszországot juttatták az eszembe, egy pillanatra elfelejtettem, hogy még mindig Magyarországon járok. Ezeknek az említett épületeknek ráadásul külön története van, csaknem mindegyik műemléknek számít, egy részüket lakják is. Az egyik utcán sétálva megfigyeltük, egy idős hölgy mindig az ablakban figyeli a járókelőket, néha pedig még beszélgetésbe is elegyedik a szemközt élő idős bácsival. Romantikus sétáinkat mindig egy fagyival vagy egy itallal zártuk az egyik hangulatos helyen, ahol volt időnk még jobban átérezni a hely atmoszféráját.

Sopron romantikus utcácskája, ami a Fő térre vezet.

A belváros bebarangolása mellett kilátogattunk a Soproni-hegység legnépszerűbb kirándulóhelyére, a Károly-kilátóhoz is. A napfényes időben a kétszintes teraszáról csodás kilátás nyílik Sopronra, Fertőrákosra, Balfra és a környező kis falvakra is, sőt még az osztrák Alpok és a Fertő-tó is felbukkan a távolban. A kilátóhoz ráadásul aszfaltos út vezet a Lővérek erdőjén át, ami nemcsak a lélekre hat megnyugtatóan, de a tüdőre is, hiszen kristálytiszta levegőt szippanthatunk magunkba, miközben elérünk a célig.

Kilátás a Károly-kilátóból.

A három nap alatt többször végigsétáltunk Sopron Fő terén, romantikus kis utcáin, viszont a Deák térnél található Lenck-villát sem hagyhattuk ki. Az esküvőnket is egy hasonló stílusú villában, illetve annak kertjében tartottuk, így nemcsak vonzódunk az ilyen jellegű helyekhez, de nosztalgikus hangulatba is kerülünk tőle. A Lővérek Villa-sorát többször is megcsodáltuk, utolsó nap pedig betértünk a Lenck-villába, ami a város egyik ékköve és a közelmúltban újították fel. Bemutatja, hogyan találkozik a kézműves és a városi nagypolgár életvilága, emellett lenyűgöző, párizsi hangulatot árasztó télikerttel is rendelkezik. Fantasztikus lezárása lett a villa a három pihentető és romantikus napunknak, Sopron pedig nemcsak egy olyan hellyé vált számunkra, amit végre kihúzhattunk a bakancslistánkról, hanem egy olyan várossá, ahova bármikor szívesen visszatérünk. A hűség városa bebizonyította, az ember és a természet jól megfér egymás mellett, csak szeretetre és tiszteletre van szükség.

A Lenck-villa külső és belső tere.

Tudtad? Sopron megyei jogú város Győr-Moson Sopron vármegyében

Budapesttől 210 km-re, Bécstől 70 km-re, Pozsonytól 64 km-re fekszik

62 900 fő a teljes népessége

Magyarország egyik legrégebbi városa

A hűség városának nevezik, mert a polgárai kinyilvánították, hogy Magyarország polgárai akarnak maradni

Hol szállj meg, ha Sopronban jársz? Kipróbáltuk a Fagus Hotel Conference & Spát!

Miközben bebarangoltuk a barokk hangulatú város különleges helyeit, a lehető legszebb helyen szálltunk meg: a Lővérek szomszédságában fekvő négycsillagos Fagus Hotel Conference & Spaban, ahol élveztük a szállás nyújtotta kényelmet és a finom ételeket.

Fagus Hotel Conference & Spa.

A szálloda 144 szobát, modern belső teret, éttermet, wellness-és konferenciarészleget rejt magában, ráadásul több mint negyedmilliárdos felújításon esett át: 2022 nyarán adták át újra 2 évig tartó munkálatok után. Mindez látszik is, hiszen olyan volt, mintha egy teljesen új hotelbe érkeztünk volna meg, ráadásul Sopron legnyugisabb részén fekszik, erdő öleli körül. Megérkezésünk után pont ez volt az első, amit megjegyeztem, hogy mennyire megnyugtató hangulatot áraszt magából ez a természetközeli szálláshely, ami igazi mentsvár a nyüzsgő nagyvárosból érkező embernek. Ezt az érzést csak tetőzte a szobánk teraszáról elénk táruló, fákkal borított látványvilág, és a hotel kertjében található romantikus halas tó is.

Kilátás a hotel teraszáról.

Ahogy megfigyeltem, nem lehet mellélőni szobaválasztás terén, ugyanis garantált az erdőre való kilátás, itt nincs olyan, hogy az út porát kell elviselni vagy a hangos autóutat kell kizárni az elménkből. A modern berendezés már a hallban is megfogott, a szobánk pedig igazi kis ékszerdoboz volt, bekészített teával, sőt az itt dolgozók még arról is gondoskodtak, hogy szíves fogadtatásban legyen részünk: gyümölcsök és egy palack bort fogadott minket, ami már előrevetítette nemcsak azt, hogy kedves légkör vesz majd körül minket, de azt tudatosítottuk, hogy borvidékre érkeztünk. A szobában persze nem csupán a terasz ragadta meg a figyelmünket, hanem a letisztult és tágad belső tér is, a modern bútorok és a fürdőszoba kényelmes kialakítása. Sajnos nem tartozom azok közé, akik bármilyen körülmények között képesek az igazak álmát aludni, ezért számomra kulcsfontosságú, hogy kényelmes legyen az ágy, itt pedig ez is kifogástalan.

Kellemes és tágas, nyugalmat árasztó szoba.

Mint kiderült, többféle szobatípusból lehet választani, van például Top Floor Suite, ami egy exkluzív, romantikus hely párok számára vagy kertre nyíló Family Apartman, ami pedig a család számára lehet tökéletes választás, ugyanis közvetlenül elérik a kertben kialakított játszóteret, így a legkisebbek is találnak maguknak megfelelő szórakozást. De a pihenni vágyók igényeit is teljes mértékben kielégíti a hotel, hiszen a wellness- és szaunarészleg gondoskodik róla, hogy ellazulhassunk és kiereszthessük a fáradt gőzt. Megfogott a szálláshelyben az is, hogy egyáltalán nem árul zsákbamacskát, nem próbál trükkös alsógépállásból készített képekkel nagyobbnak tűnni vagy többnek annál, ami. Pontosan azt kapod, amit a weboldal fotóin is láthatsz, így garantáltan nem fogsz csalódni, sőt! Fagus Gotel Conference & Spa egyedülálló wellnessrészlege biztosan téged is magával ragad, ha úgy döntesz, itt pihened ki a fáradalmaidat. Egy úszómedence, egy élménymedence és egy gyerekmedence vár, megannyi szauna és gőzkabin mellett. Fűtött relaxációs padot és dézsás zuhanyt is találsz, de arra is van lehetőséged, hogy közben a Juice Barban felfrissülj. Számos masszázsfajta közül is választhatsz. Mi is sokat medencéztünk a 3 nap alatt, de kipróbáltuk az aromaszaunát, a finn szaunát, az infrakabint is és lelkes tepidárium-rajongókként külön kedvencünkké vált a fűtött pad, amin pillanatok alatt akár el is tudunk volna aludni. Az ördögszauna viszont csak feketeöves szaunázók számára ajánlott, 120 fokig képes melegedni és lebontja a fürdőruhát, így oda csak lepedőben szabad belépni.

Idilli wellnessrészleg.

Persze nem csupán a wellnesst volt lehetőségünk élvezni, hanem a finom ételeket is. Úszás után alaposan megéheztünk, így vacsorázni mindig az elsők között értünk le, ahogy az ebéddel sem vártuk meg soha a delet. Minden alkalommal készségesen és kedvesen fogadtak minket az Evergreen étteremben és a bárokban is, a választék bőséges volt, ebéd alkalmával egy szűkített á la carte étlapról, vacsoraidőben pedig svédasztalról tudtunk választani, ahol rengeteg variációra volt lehetőségünk. Ugyanez jellemezte a reggelit is: gusztusos péksütik, tojásrántotta, virsli, gyümölcs, müzli – minden megtalálható volt, amire csak étvágyunk lehetett. Maga az étterem is elegáns és stílusos, bársonyszékekkel, visszafogott színekkel várja a vendégeket, hangulatos fények jellemzik, kirívó és feltűnő elemek nélkül. A kellemes idő miatt mi minden alakalommal a teraszon foglaltunk helyet, ahonnan rendre átmentünk a tavacskához, hogy jóleső sétát tegyünk a virágok és a fák között.

Csirke saláta, húsleves - és megannyi finomság.

Az biztos, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen helyen száll meg az ember, legyen szó csupán 1, esetleg 2-3 éjszakáról vagy több hétről. A kényelem, a finom ételek, a kedves kiszolgálás és a kellemes légkör mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kirándulásunk felejthetetlen legyen. Biztosan visszatérünk még a jövőben: nemcsak Sopronba, de a Fagus Hotelbe is.

A hotel gyönyörű és romantikus helyszíne: a halas tó.

Még több fotóért kattints a galériára!

Galéria / 19 kép Sopron legszebb látnivalói fotókon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria