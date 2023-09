Egyszerre volt sokkoló és merész: Sienna Miller csupasz terhes pocakkal vonult végig a vörös szőnyegen

A „brit előadóművészet több felvonásos ünnepeként” bejegyzett eseményre szinte minden sztár igyekezett egyedi, megismételhetetlen és igazán ragyogó szettben megjelenni, amely a londoni divathetet indítja útjára hagyományosan. Bár Victoria Beckhamtől, Rita Oráig minden sztár jelen volt aki számít, a showt mégis vitte el, akiről már pár hete ugyan kiderült, hogy második gyermekét hordja a szíve alatt 41 évesen, mégis mindenkit megdöbbentett, amikor egy terhes pocakját szabadon hagyó ruhában mutatta meg magát.

forrás: Karwai Tang/gettyimages

Óriási tapsot és elismerő pillantásokat kapott, hiszen ezzel nemcsak azt bizonyította be, hogy még áldott állapotban is képes bátor divathúzásokra, de azt is, hogy a terhes pocak is lehet szexi és sikkes.



A Schiaparelli couture szett két részből állt, egy crop felsőből, ami szó szerint a melle alattig ért és egy pufi szoknyából, amivel még látványosabbá tette terhes pocakját, és amellyel igazi habcsók királynőként mutatott a fotósok előtt.

forrás: Mike Marsland/gettyimages

második gyermekének apja egyébként Oli Green, aki nemcsak a színésznő első gyermekével, hanem annak apjával, Tom Sturridge-al is remek kapcsolatot ápol.



Azt tudtad, hogy milyen jelentése van, ha terhességgel vagy kisbabával álmodsz? Ha kíváncsi vagy, katt a galériára!

