„Nem akarok meghalni” – Shannen Doherty szívszorító új infót osztott meg a betegségéről

Shannen Doherty, a Bűbájos boszorkák sztárja 2015-ben jelentette be a világnak, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, majd 2019-ben azzal örvendeztetett meg mindenkit, hogy sikerült legyőznie a betegséget. Sajnos az öröm nem tartott sokáig, a színésznő ismét bejelentette, hogy küzd a rák ellen, mindezt pedig úgy teszi, hogy másoknak is erőt adjon. Épp ezért sosem titkolta, min megy keresztül, megmutatta a sugárkezelés nehéz pillanatait is.

Sajnos idén nyáron újabb szívszorító infót osztott meg a betegségével kapcsolatban, kiderült ugyanis, hogy agyi áttétet találtak nála, ami egy nagyon súlyos szövődménye a betegségnek. Shannen Doherty most a People magazinnak adott interjút, amiben őszintén vallott küzdelmeiről és arról, hogy a rák már a csontjaira is átterjedt.

„Nem akarok meghalni. Nem fejeztem be az életet. Nem fejeztem be a szeretetet. Nem fejeztem be az alkotást. Nem fejeztem be a dolgok jobba tételét. Egyszerűen csak nem fejeztem be” - osztotta meg szívszorító gondolatait a színésznő.

Shannen Doherty 2020-ban azt is elárulta, hogy 4. stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála.

„Amikor megkérdezed magadtól, hogy miért én? Miért lettem rákos? Miért jött vissza a rák? Miért vagyok a 4. stádiumban? Az ahhoz vezet, hogy a nagyobb célt látsd meg az életben” - tette hozzá.

A színésznő azt is kijelentette, hogy szeretné, ha a rajongói tudnák, hogy sosem fogja feladni és szeretné folytatni a munkát is:

„Mi vagyunk azok az emberek, akik a legtöbbet akarják dolgozni, mert minden egyes pillanatért, minden óráért és minden napért hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk.”

Ők is súlyos betegséggel küzdenek:

