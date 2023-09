Ellopta a show-t! Selena Gomez igazi istennőként lépett a vörös szőnyegre!

rengetegszer kerül a figyelem középpontjába, ám legtöbbször nem a szakmai sikerei miatt (nem mintha nem lennének), hanem sokkal inkább a magánélete miatt. A legtöbb rajongót ugyanis még mindig az foglalkoztatja, hogy vajon Selena újra összejön-e egyszer híres exével, Justin Bieberrel, annak ellenére, hogy az énekes már 5 éve (!!!) elvette feleségül Hailey Biebert...



Úgy tűnik azonban, hogy Selena megelégelte a tényt, hogy az emberek csak Justin miatt hozzák szóba, és bebizonyította, hogy független, szingli és szexi nőként is megállja a helyét a szakmában, sőt, boldogabb, mint valaha!



A minap ugyanis megrendezésre került a 2023-as MTV Video Music Awards, ahol mindenki tekintete egy emberre szegeződött a vörös szőnyegen, méghozzá re:

A lenyűgöző vörös ruha, amit a sztár viselt tökéletesen kiemelte Selena csodás alakját, az este pedig hatalmas sikerrel is zárult, hiszen Selena egy MTV VMA győzelemmel térhetett haza (Best Afrobeats-díjat nyerte el), amit Rema nevű zenész kollégájával ünnepelt.



