A mesterséges intelligencia és az azzal való kísérletezés sosem ragadta még meg jobban az emberek figyelmét, mint 2023-ban, amikor a ChatGPT-t már egyre több helyen vetik be segítségként. Így egyáltalán nem meglepő, hogy egyesek kihasználják a képszerkesztő programok adta lehetőségeket, hogy betekintést nyújtsanak a jövőbe. Legutóbb Sarolta hercegnő jövőbeli kinézetének megjóslására tettek kísérletet és mindezt a netezőkkel és a rajongókkal is megosztották.

Ehhez pedig felhasználták Vilmos herceg, Katalin hercegné, illetve Sarolta hercegnő képeit, hogy megmutassák: ilyen lesz felnőttként. Sarolta hercegnőről pedig elmondható, hogy egyszerűen gyönyörű lesz: túlszárnyalja Katalin szépségét, miközben vonásaival a néhai II. Erzsébet királynőt is megidézi. Persze már most is gyönyörű a kislány, akiről egyébként a szakértők is úgy vélekednek, kiköpött dédnagyanyja.

A róla készült montázs videóban többféle szerepben is láthatjuk: hivatalos eseményeken, kiöltözve, tiarával a fején, illetve hétköznapi arcát is megmutatva. Egy biztos: sugárzóan szép felnőtt nő lesz belőle:

