Sarolta hercegnő lett a világ leggazdagabb gyereke - nem találnád ki, mekkora vagyona van

Sarolta hercegnő jelenleg negyedik a trónöröklési sorrendben, Károly király, Vilmos herceg és testvére, György herceg után következik. Így éppen csak lecsúszott a lehetőségről, hogy egyszer majd a fejére kerüljön a korona és újra egy királynő uralkodjon. Bár azt is tudjuk, hogy voltak már izgalmas fordulatok a királyi család történelmében, és ha egyszer György herceg úgy döntene, hogy mégsem akar király lenni, akkor bizony Saroltán a sor.

De jelenleg semmi szüksége nincs rá, hogy az öröklési sorrendben kiemelkedőbb helyet foglaljon el, hiszen már nyolc évesen ő a leggazdagabb gyerek a világon. És annak ellenére, hogy kiskorúként nincs személyes vagyona, több milliárd dollár köthető a nevéhez.

A „Sarolta-effektus”

A királyi családban természetesen senki sem panaszkodhat, egyiküknek sincsenek anyagi gondjai, hiszen vagyonuk a Crown Estate-ből (királyi földbirtok) származik, amelyet egy független szervezet kezel az uralkodó megbízásából. Minden dolgozó családtag éves keretet kap hivatalos feladati ellátásaiért. Sarolta hercegnő természetesen ezzel a vagyonnal is számolhat, azonban hozzá kell tenni, hogy személyes varázsának is sokat köszönhet már most.

Katalin hercegnéhez hasonlóan, Sarolta is rendelkezik azzal a marketing értékkel, ami már most milliárdossá tette. A hercegnő öltözködési stílusát egészen születése óta árgus szemekkel figyeli a világ, ebből pedig a jövőben, ha úgy dönt, komoly hasznot is húzhat. A világ leggazdagabb gyerekeként személyes értéke már most 5 milliárd dollár!

Észrevetted, mennyire hasonlít Sarolta hercegnő II. Erzsébet királynőre?

Katalin hercegné és Sarolta hercegnő imádnak összeöltözni.

