Foghatja a fejét! Sarah Jessica Parkert beperelte egykori alkalmazottja

Nemcsak híres karaktere, Carrie Bradshaw, hanem ő maga is imádja a cipőket, így kérdés sem volt az, hogy ha egyszer saját brandet dob a piacra az biztosan cipőmárka lesz. Ez az álma pedig valóra is vált, hiszen világszerte imádják a sztár lábbelijeit.

Sőt mi több, ma már számos helyen is vásárolni lehet a szépséges cipellőkből. New Yorkban, Las Vegasban, Dubajban, Abu Dhabuban és Kanadában is vannak üzletei a színésznőnek, amelyek remek eladásokat hoztak az elmúlt években. Pontosan ezért lepett meg sokakat, hogy a SJP egyik boltjának volt üzletvezetője, Heather Holt beperelte őt, méghozzá azért, mert nem fizették ki neki a túlóráit.

A sértett nő szerint két évnyi túlóráért járó bérrel tartoznak neki, amelynek pontos összegét nem hozták nyilvánosságra. De ez még nem minden, ugyanis Heather fájdalomdíjat is követel magának a mulasztásért. A színésznő ugyan nem, de a jogi képviselői azt nyilatkozták, hogy tisztában vannak Holt követeléseivel és az ügy végére járnak.

Parker cipőit olyan sztárok imádják, mint Jessica Alba, Jennifer Lopez, Miranda Kerr vagy éppen Jennifer Lopez.

