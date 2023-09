Sarah Jessica Parker most sem tudott hibázni - Carrie Bradshawként csillogott a vörös szőnyegen smaragdzöld ruhájában

Ezt bizonyítja legutóbbi vörös szőnyeges megjelenése is, ahova egy csodaszép smaragdzöld színű ruhát választott. Ruhaválasztása pedig nem egyszerűen jó, hanem tökéletes volt, bár ez tőle kicsit sem ritka dolog. A színésznő – akárcsak híres karaktere, Carrie Bradshaw – elképesztő divatérzékkel rendelkezik. Az ATG nyári partiját a londoni Kensington-palotában rendezték meg szerdán, ahova férjével együtt kapott meghívást.

SJP az eseményen beszédet is mondott, de senki sem tudott másra figyelni, csak a csodálatos ruhadarabjára, aminek hasítéka finoman engedte láttatni a sztár tökéletesen tónusos lábait, és csinos dekoltázsát. A háromgyerekes színésznő mindig is imádta a divatot, így senkit sem lepett meg, hogy saját cipőmárkát indított pár éve. Természetesen egyik új kollekciójából választott magas sarkút ruhája kiegészítőjeként.

Frizurája, mint mindig, most is laza hullámos volt, amit finom sminkkel emelt ki. Sarah egyébként mindig is büszke volt rá, hogy a botox és töltések nélküli életre szavazott és méltósággal halad előre a korban. Ez pedig meg is látszódik rajta, hiszen messze a legszebb és legtermészetesebb sztárok egyike.

