A Sarah Jessica Parker személye körül kialakult kultuszban természetesen nagy szerepe volt a Szex és New Yorknak, na meg persze a sorozat zseniális stylistjának, Patricia Fieldnek is. Egy jó ideig nem is nagyon tudtuk eldönteni azt, hogy a színésznő csak jól idomul karaktere stílusához, vagy a magánéletben is pont olyan merész, ha divatról van szó.

Majd az elmúlt évtizedekben számos okot és bizonyítékok szolgáltatott a nyilvánosságnak azzal kapcsolatban, hogy igazából őt sem kell félteni, ha stíluskalandozásokról van szó, és örömmel ugrik bele olyan váratlan ötletekbe és megvalósításokba is, amiket mások akár többször is erősen meggondolnának. Valahogy így érezhettek sokan akkor is, amikor nemrég Sarah Jessica Parker egy egészen különleges csavarral dobta fel egyébként teljesen letisztult és elegáns megjelenését. Na és hogyan? Nézd csak meg a cipellőjét egy kicsit jobban!

SJP egyik lábán egy gyöngyökkel díszített türkiz, míg a másikon pedig egy szintúgy gyöngyökkel díszített fekete magas sarkút viselt, amit természetesen az SJP by Sarah Jessica Parker kínálatából választott.

A gyerekkorunkban néha elkövetett öltözködési csíny egyébként pár éve felütötte már a fejét a divathetek street style szettjei között is, és nem mellesleg a színésznő sem először döntött úgy, hogy két különböző lábbelit kap fel.

2019-ben a New York-i balett eseményére egy élénk fuksziaszínű Zac Posen estélyit választott, amit szintúgy a saját cipőmárkájának felemás darabjaival tett még látványosabbá.

És hogy még egy kicsit tovább fokozzuk a dolgot, mondunk még egy érdekességet azzal kapcsolatban, hogy a sztárnak miért is nem ismeretlen terep ez a trükk! A Szex és New York harmadik évadjának 13. részében ugyanis szintúgy feltűnt ez az ötlet, amikor a barátnők éppen Los Angelesben mulatták az időt.

Ennyi szemet gyönyörködtető megoldás láttán talán te is lelkesebb és nyitottabb vagy ezen újításra, amit nem is olyan nehéz életre kelteni, csak két fazonban teljesen egyforma, míg színében különböző cipő kell hozzá és meg is vagy!

És ezt láttad már?

Galéria / 6 kép 5+1 divatlecke, amit Carrie Bradshawtól tanultunk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.