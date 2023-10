Sandra Bullock először mutatkozott nyilvánosan szerelme halála óta: lánya ilyen nagy már

Az 57 éves színésznő sosem volt szerencsés a szerelembe, de Ryannel való megismerkedése után minden a helyére került, és olyan életet teremtettek meg együtt, amiről mindig is álmodott. Halála teljesen összetörte a világhírű sztárt – sőt még a rajongóit is, ám gyermekei – Louis és Laila – miatt próbált erőt venni magán és tovább folytatni a mindennapokat párja nélkül.

A közel 3 hónap alatt teljesen visszavonultan élte a hétköznapokat, így csak pár napja sikerült először lencsevégre kapni nyilvánosan, méghozzá kislánya társaságában, aki óriásit nőtt. közel a 60-hoz is csodaszép, ami nemcsak bőréről és alakjáról mondható el, hanem az egész megjelenéséről is. A róla készült közeli képeken azonban jól látni, mennyi fájdalom van még mindig a szemében.

A hollywoodi színésznő 2015-ben találkozott először Bryannel fia születésnapi buliján, ezt egy gyors randevú majd 8 boldog év követte. Randall 57 évesen, augusztus 5-én hunyt el, az ALS nevű betegséggel (az Egyesült Királyságban MND-ként ismert) folytatott hároméves harcát követően.

Az amyotrophiás laterális szklerózis - ALS - nem gyógyítható, a betegség halálos kimenetelű, de a betegeknél eltérő gyorsasággal következik be a halál. Az ALS-ben szenvedők várhatóan két-öt évig élnek a tünetek első megjelenése után, de ritka esetekben 10 évig is élhetnek. A betegséget Lou Gehrig-kórként is emlegetik az amerikai baseball-játékos után, amikor 1939-ben, mindössze 36 évesen diagnosztizálták nála.

Más hírességeket is ért veszteség!

Galéria / 7 kép 7 híresség, aki úgy döntött, hogy nem házasodik újra, és hűséges marad házastársa halála után is Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olvasnál még a csodaszép színésznőről!

Galéria / 9 kép Ez a 8 férfi tudta csak elrabolni Sandra Bullock szívét: íme híres exei és aktuális párja Megnézem a galériát