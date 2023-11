Ez az étel 50%-kal növelheti a rák kialakulásának kockázatát egy kutatás szerint

Korábban beszámoltunk már egy tanulságos történetről, melyben a sajt és egy fiatal lány játszottak főszerepet, nemrég pedig azt is megírtuk, hogy egy tanulmány szerint a sajt akár karcsúsíthat is. Most viszont teljesen más összefüggésben kell beszélnünk az egyik kedvenc alapanyagunkról, ugyanis nemrégiben felszántotta a netet egy korábban készült kutatás, ami óriási dilemmát indított el a sajtimádók körében. Történetesen arról van szó, hogy a cheddar sajt és a különféle krémsajtok fogyasztása 50%-kal növelheti a mellrák kialakulásának kockázatát.

De mielőtt kidobnád az összes sajtot a hűtőből, vizsgáljuk meg ezt a 2017-ben publikált kutatást. A New York-i Roswell Park Center Institute tanulmánya több mint 3000 nő tejtermék-fogyasztási szokásait vizsgálta 11 éven keresztül, amely során azt találták, hogy a sajtfogyasztás a nőknél 53%-kal növelte a mellrák kialakulásának kockázatát. A tejtermékek tartalmaznak egy ún. IGF-1 hormont, aminek magas bevitele potenciálisan elősegítheti a rák kialakulását. Mivel egy kiló sajt előállításához akár 12 kilogramm tej is szükséges lehet, ezért a sajtok nagy koncentrációban tartalmazzák ezeket a hormonokat. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne sajtot enni, csupán arra kell odafigyelni, hogy mértékkel fogyaszd azt. A tanulmány viszont azt is megállapította, hogy a joghurtok fogyasztása 30%-kal csökkenti a kockázatot.

A kutatók nagy része szerint ez a mai napig nem eldöntött kérdés, ahogy az sem, hogy a zsíros ételek egyértelműen befolyásolják a rák kialakulásának kockázatát, míg a magas rosttartalmú étrend épp ellenkezőleg hat. A vörös hús vastagbélrákot okozó híréről is többször hallottunk már, ám a mai napig kétértelműség övezi az erre vonatkozó kutatásokat.

Ételek, amik ellenkezőleg hatnak:

Tudtad, hogy ilyen tüneteket is okozhat a rák?

