Volt, aki tündérként ragyogott, volt, aki most is sokkolt, és olyan is akadt, aki nem félt megmutatni tökéletes testét, ezzel is örömöt csempészve a divatszakma és persze a rajongók életébe. Akárcsak minden évben, természetes az idei MET-et követő after party sem volt piskóta. Ez pedig annyit tesz, hogy az A-listás sztárok divat bulijára is kötelező volt valami különlegessel előrukkolni.

Bár az esten ismét Kim Kardashian, Jared Leto és persze – idén elsőként – Paris Hilton ruhaválasztása kapta a legnagyobb elismeréseket és kommteket, az after partyn Kendall Jenner és Emily Ratajkowski vihette el az első helyezett díját, már, ami a meghökkentést illette. A két csinos híresség ugyanis a meztelen ruhák nagy híve, amit az esemény utáni bulin is szívesen mutattak meg.

Emily-től amúgy sem áll messze a meztelenség, hiszen már többször kijelentette, hogy ruha nélkül érzi magát igazán boldognak. Mostani szettje pedig ezt nagyszerűen be is mutatta. A modell ruhakölteményének nagy része átlátszó tüll anyagból készült, amit hangsúlyos gyöngy ékszerekkel és egy Jimmy Choo cipővel tett hangsúlyossá, míg Kendall egy Nensi Dojaka ruhában mutatta meg újfent, hogy napjaink egyik legtökéletesebb alakjával rendelkezik.

forrás: Gotham/gettyimages

Azért ezekre a szettekre is érdemes egy pillantást vetni!

És azt tudtad, hogy a királyi család is vett már részt MET-en?

