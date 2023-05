A sztárvilág krémje ismét felvonult a vörös szőnyegen, és a már jól megszokott módon igyekezetek kitenni magukért, de vajon kinek sikerült mindenkit lekörözni? A MET-gála mindig is híres volt arról, hogy a sztárok itt egy fokkal jobban megőrülnek, nehéz lavírozni a farsangi jelmez és a átütő újragondolás között, de azért akadtak bőven, akiknek még így is sikerült stílusosnak maradni a MET-en!

A gála minden évben egy nagyszabású kiállítás nyitóestje is egyben, aminek külön tematikát jelölnek meg. Idén ez a 2019-ben elhunyt munkássága volt, ami egybeesik a néhai mester előtt tisztelgő : A Line of Beauty címet viselő kiállítással. Mint minden évben így most is kíváncsian vártuk, hogy ez eseményre hivatalos hírességek miként fogják kellő tartalommal és kreativitással megtölteni az idei MET-gálára választott megjelenésüket úgy, hogy közben hűek maradnak a témához is. Jöjjenek most a 2023-as MET legjei az InStyle szerkesztősége szerint - nézd meg galériánkban a 10 legjobb szettet, majd segíts eldönteni, hogy ki az abszolút győztes!

Szerinted ki volt az este legstílusosabb sztárja? Jennifer Lopez Penelope Cruz Liu Wen Glenn Close Anne Hathaway Michelle Yeoh Ashley Graham Florence Pugh Naomi Campbell Olivia Wilde Megosztom az eredményt

Ebben a galériában pedig most elevenítsd fel velünk a 2013-as MET-gála pillanatait, melyek bár mindössze 10 éve történtek, még így is elég sokkoló, hogy mennyit változott a sztárvilág mindössze egy évtized alatt. Kattints tovább és mutatjuk is, hogy milyen volt az MET-gála 2013-ban!

Galéria / 10 kép A legemlékezetesebb pillanatok a 10 évvel ezelőtti, 2013-as MET-gáláról Megnézem a galériát

