Így lesz vakítóan fehér újra a ruhád fillérekből: vegyszermentes és hatásos megoldás

A ruha fehérítése

Bár a hipó kézenfekvő megoldásnak tűnhet az elszürkült ruhák fehérítése érdekében, fontos tudni, hogy ez a vegyszer roncsolja a textilt, így hamarabb végezheti a kukában kedvenc darabod. Nem mellesleg pedig nem a legkörnyezetbarátabb megoldás. A fehérítő készítmények pedig vagy beválnak vagy nem, a velük való kísérletezés pedig jelentősen megterheli pénztárcádat. Szerencsére minden bizonnyal van 3 olyan alapanyag is háztartásodban, melyek kombinációja tökéletes lehet ruháid újból fehérré varázsolására!

A háztartás Szentháromsága: ecet, citromlé és szódabikarbóna

Ruháid már attól is fehérebbek lesznek, ha fél csésze citromlevet öntesz a mosáshoz, utána pedig már indíthatod is a gépet a szokásos módon. Fakóbb ruháidat érdemes kétharmad csésze forralt víz és egyharmad csésze citromlé elegyébe áztatnod minimum egy órára, de akár egész éjjelre, és ezután kimosnod a szokásos módon. Egy másik szuper praktika, ha szódabikarbónás citromlébe áztatod a fehér ruhát, majd azután mosod ki. Ha komolyabb a probléma, és ruhád nagyon elszürkült, növeld a szódabikarbóna mennyiségét áztatásnál. Amennyiben nincs kedved lavórban áztatni, egyszerűen csak önts egy pohár ecetet a mosásba. A gépbe szódabikarbónát vagy citromsavat is tehetsz fél-negyed pohárral.

Az ecet egyébként nem csupán fehérítő, folttisztító hatása miatt nagyon hasznos a mosáshoz. Fertőtlenít, valamint segít a színeknek az anyagba „záródni”, így a ruhák nem fogják ereszteni és ezzel összefogni a többi darabot.

Fontos megemlíteni, hogy citromlevet vagy ecetet sose keverj össze hipóval, hiszen a vegyszerrel készült elegy mérgező gázokat bocsáthat ki.

A makacs foltok ellen is beválnak!

