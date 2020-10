A Psycology Today-ről kellett megtudnom, hogy nemrég készült egy kutatás magyar és amerikai nők bevonásával arról, hogy hogyan hat a szexuális életükre a pornóhasználat.

Amikor a pornóról beszélünk, ez az általános narratíva: a férfiak – a szexualitás megszállottjai – ellenállhatatlanul vonzódnak a pornóhoz, esetleg pornófüggők lesznek, emiatt aztán elveszítik érdeklődésüket a hús-vér nők, a feleségeik, a barátnőik iránt, a nők pedig úgy érzik, a feszes testű és kiapadhatatlan étvágyú(nak tűnő) női pornósztárokkal kell vetélkedniük. (Pedig a látszat sokszor csal.) Ebben a forgatókönyvben a férfiak a bűnösök, a nők pedig az áldozatok.

Az adatok mindazonáltal azt mutatják, hogy a pornófogyasztók harmada nő. Ráadásul feltételezhető, hogy a nők kevésbé nyíltan vallanak erről, tehát lehet, hogy ez az arány még nagyobb.

Mindezidáig elég kevés kutatás született arról, hogy a nők pornófogyasztása hogyan hat úgy általában a szexuális elégedettségükre és a párkapcsolatuk minőségére.

Ezért is hiánypótló az a tanulmány, amit az amerikai Indiana állambeli Valparaiso Egyetem pszichológusa, Sean McNabey és kollégái végeztek és az Internatioanl Journal of Environmental Research and Public Helath című lapban publikáltak.

