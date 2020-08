Aki kicsit is otthon van a sorozatok világában, az jól tudja, hogy a Riverdale gyakorlatilag az elmúlt évek legsikeresebb tinidrámájává nőtte ki magát. Ennek a szériának köszönheti népszerűségét Lili Reinhart, KJ Apa, Camila Mendes, de ugyancsak sokat lendített karrierjén is a sorozat. Fiatalok, tehetségesek, és több millió nézőt szegeznek a tévé képernyői elé – ennek pedig meg is van a maga ára.

A főbb fiatal szereplők, így Lili Reinhart, , KJ Apa, és Camila Mendes mindannyian 40,000 amerikai dollárt tehetnek zsebre egy-egy leforgatott epizód után. Egy ausztrál magazin pedig arra is rámutatott, – ami talán annyira nem meglepő – hogy a fiatalok közül az, akinek nem igazán lesznek már anyagi gondjai a jövőben, ő ugyanis gyerekkorától kezdve szépen gyarapítja a számláján lévő összeget. Bár a mellékszereplők keresetéről nincs infó, a fentieket látva jó tudni, hogy ennyire egyenrangúként kezelik a szereplőket – tudtad, hogy annak idején David Schwimmer volt az, aki a Jóbarátok egyik évada előtt azt kérte, hogy legyenek egységesek a szereplők bérei?

