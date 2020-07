Jennifer Anistont kis híján 6 rész után lecserélték a Jóbarátokban, de mi történhetett?

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler és Ross történetét mára talán nincs olyan, aki ne ismerné. Az őket alakító színészekről is mindent tudunk, és valljuk be, ma már elképzelni sem tudnánk, hogy valaki más is alakíthatta volna kedvenc sorozatsztárjainkat. Pedig talán mostanra már nem titok, hogy eleinte Courtney Cox-nak szánták Rachel szerepét. Sőt, az sem volt egyértelmű, hogy David Schwimmer kapja majd Ross karakterét, ő ugyanis csak hosszan győzködés után vállalta a szerepet. És bármily meglepő is, de Noah Wyle is esélyes volt a paleontológus szerepére, ám végül rá lecsapott a nem sokkal korábban indult Vészhelyzet című sorozat – azért mint már tudjuk, így is kapott egy aprócska kis szerepet a Jóbarátokban…

Láttad már őket? Megmutatjuk, hogy néznek ki a Jóbarátok színészeinek gyermekei Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Na, de vissza Rachel, pontosabban szólva Jennifer Aniston sztorijához, ami mind közül talán a legérdekesebb. A 21. Század Kiadó gondozásában nemrégiben magyarul is megjelent Saul Austerlitz: A Jóbarátok-generáció című könyv többek között erről is lerántja a leplet. Anistont nagyon akarták a sorozat készítői, és a színésznő is nagyon akarta a szerepet, csakhogy a konkurens csatornánál a CBS-nél már folyamatban volt a Muddling Through című sorozata, amelyből már felvettek jó pár részt, noha adásba akkor még nem került. A Jóbarátok gyártásáról gondoskodó NBC végül úgy döntött, hogy húznak még egy lapot a huszonegyre és leforgatták a Jóbarátok első hat epizódját Anistonnal – még úgy is, hogy tudták, ha a másik sorozat befut, akkor nekik új színésznő után kell nézniük. Ők viszont nagyon akarták, hogy Jen legyen az, aki Rachel szerepét befuttatja így egy nagyon rafinált csellel álltak elő. Egyenesen kinyírták a konkurens csatorna nézettségét azzal, hogy az akkoriban igazi aduásznak számító Danielle Steel novellák filmes változatát tűzték műsorra minden egyes alkalommal, amikor a másik csatornán a Middling Through futott. Így bár az a sorozat gyorsan megbukott, Jennifer a hatodik epizód után is igazi jó barát maradt.

És ha már nosztalgia! Ezt láttad már?

Galéria / 6 kép Jennifer Aniston az orrplasztikája előtt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria