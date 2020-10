Ő azonban kicsit sem érzi úgy, hogy bármit is el kéne sietnie, hiszen szépségbirodalma évről évre a legjobban menő cégek egyike, termékeit kapkodják és magára is van ideje. Előző héten új fehérnemű kollekciójának világraszóló bemutatójával lett beszédtéma, most pedig egy Lakers mérkőzéssel hívta fel magára a figyelmet. Pontosabban a viselkedésével, amelyről egy videót is posztolt saját Instagram oldalára.

A 32 éves sztár mindig is nagy rajongója volt a kosárlabdának, ezért nem meglepő, hogy amikor csak teheti barátnőivel is ellátogat egy-egy meccsre. Most hétvégén is ezt tették, mivel a Lakers csapata a Miami Heat ellen játszott az NBA bajnokság döntőjében. A Lakers győzelmétől az énekesnő olyan boldog volt, hogy még arról is megfeledkezett, hogy a róla készült videókat mindenki látni fogja...

Forró képek: Rihanna miatt dobta le a textil jó néhány híres ember Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A felvételeken szó szerint önkívületi állapotba kerül az eredmény miatt. Táncol, énekel és ordibál. nagy rajongója a csapatnak,a mérkőzést is a klasszikus lila mezben nézte végig, amelyen a néhai Kobe Bryant 24-es száma volt látható. A barbadosi énekesnő ezzel akart tisztelegni előtte. Videója alá amúgy a következő szöveget írta:

LeBron továbbra is király. A Lakers pedig bajnok.

Az énekesnőhöz hasonlóan több sztár is nagyon örült a Lakers 17. bajnoki győzelmének. Az viszont biztos, hogy egyikőjük sem tombolt olyan nagyot, mint ő.

Ha kíváncsi vagy az énekesnő első Fenty kollekciójára, akkor kattints a galériára!

Galéria / 17 kép Rihanna első Fenty kollekciója Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria