Ebben pedig úgy fest egyre jobb, ugyanis amellett, hogy az egyik legjobban menő birodalommá nőtte ki magát a smink és szépségápolási brandje, a fehérneműit is kapkodják, mint a cukrot. Ezt nem is csodáljuk, hiszen a Savage X Fenty őszi kollekciójának bemutatójára konkrétan az egész sztárvilágot felkérte modellnek. Az énekesnőről köztudott, hogy több sztárral is remek kapcsolatot ápol, amelyet most ki is használt, hiszen óriási reklámot kapott ezzel a márka.

olyan neveket vonultatott fel a zseniális fehérneműiben mint Bella Hadid, Irina Shayk, Laura Harrier, Cara Delevingne, Normani, Abby Champion, Erika Jayne, Gigi Goode, Indya Moore, Paris Hilton, Shea Couleé, Willow Smith, Jaida Essence Hall és még nincs vége a listának...

A show-t még hetekkel ezelőtt vették fel a járvány helyzetre való tekintettel, amelyet holnap fognak leadni az Amazon Prime Video streamingszolgáltatón. A 32 éves sztár olyannyira biztosra akart menni a sikert illetően, hogy egy elképesztő előzetessel is készült a rajongóknak:

Ha kíváncsi vagy első Fenty kollekciójára, akkor kattints a galériára!

